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Чемпионат Украины
Заря
15.04.2023 15:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 17:32 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:05
243
0

Заря – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2023, 17:32 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:05
243
0
Заря – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В субботу, 15-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо им. В. Лобановского, начало в 15:00.

Безусловно центральный матч тура. Коллектив Александра Кучера ведет борьбу за первую строчку турнирной таблицы против донецкого «Шахтера», но не может при этом не обращать внимания на луганскую «Зарю», которая следует ему по пятам. Футболисты Патрика ван Леувена сенсационно уступили «Кривбассу» в прошлом туре (0:1), что дало днепрянам небольшую фору. Именно поэтому «мужики» сейчас должны будут рассчитывать только на победу, а иначе отрыв станет еще больше, чем пять очков, которые разделяют команды уже сейчас.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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