В 21-м туре украинской Премьер-Лиги, безусловно, центральным матчем считается противостояние двух команд, которые непосредственно ведут борьбу за награды чемпионата. В Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского луганская «Заря» будет принимать «Днепр-1».

Заря

Украинские любители футбола хорошо знают, что каким бы ни был состав у «Зари» и кто бы ее не тренировал, эта команда всегда нацелена на высокое место в чемпионате Украины. И этот сезон не стал исключением.

Уйдя зимовать на 4-м месте, подопечные Патрика Ван Леувена отлично начали весеннюю часть турнира, одержав четыре победы в четырех матчах, в том числе и над динамовцами Киева со счетом 1:0. Уже показалось, что они вот-вот догонят «Шахтер» и «Днепр-1» в турнирной таблице и составят им серьезную конкуренцию в борьбе за золотые медали. Однако, как это не раз бывало с «Зарей» в предыдущие годы, она неожиданно проиграла неделю назад команде из середины турнирной таблицы «Кривбассу» 0:1 и перед этим туром снова отставала от двух лидеров на довольно приличное расстояние (если брать потерянные, то на 9 и 8 очков соответственно).

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Несмотря на столь высокое место, луганская команда в нынешнем сезоне все-таки много пропускает в свои ворота – 26 мячей в 20 матчах. По этому показателю она стоит лишь немного выше таких команд, как «Металлист», «Верес» или «Рух», ведущих борьбу за сохранение места в Премьер-Лиге, и на уровне «Черноморца», у которого на 20 очков меньше. Зато по числу забитых голов (42) «Заря», как и положено, в тройке лидеров.

А вот настоящих бомбардиров, таких, к примеру, как Артем Довбик, у предстоящих соперников, в «Заре» пока нет. Зато угрозы можно ожидать об большой группы футболистов, включая Сергея Булецу, Назария Русина (на данный момент оба забили по 6 голов), Игоря Кирюханцева (5), Владимира Бражко (4), Дмитрия Мишнева (3) и других. К тому же, может вернуться на поле недавний панамский новичок клуба Эдуардо Герреро, который в трех дебютных матчах за луганский клуб забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. В двух предыдущих турах он не принимал участия из-за травмы.

Днепр-1

Если сравнивать с «Зарей», то футболисты «Днепра-1», наоборот, неудачно провели концовку первого круга и начало второго. Тогда в трех матчах подопечные Александра Кучера набрали только одно очко. Это лишило их единоличного лидерства в Премьер-Лиге. Правда затем днепряне сумели собраться и следующие три игры провели на одном дыхании, одержав три победы с общим счетом 9-2. Но все равно пока они занимают второе место, отставая от «Шахтера».

Болельщиков клуба, конечно же, радует, что снова разыгрался уже упоминавшийся ранее Артем Довбик. В весенней части турнира он забил уже 6 голов, доведя свой общий показатель до 17 мячей. Теперь в гонке бомбардиров чемпионата Довбик опережает ближайшего преследователя Виталия Буяльского из «Динамо» на те же шесть голов.

Надо отметить, что благодаря селекционной работе, в том числе и в межсезонье, сейчас у тренерского штаба «Днепра-1» достаточно большой выбор футболистов на разные позиции, включая украинцев и недавних новичков-легионеров. Поэтому Александр Кучер вполне может варьировать свой состав, исходя из соперников, плюс усиливать его в конце матча. И этот фактор может оказаться решающим в ближайшем противостоянии с «Зарей».

Статистика матчей

Соперники провели на уровне Премьер-Лиги 6 игр, причем здесь большое преимущество у «Зари» - 4 победы, 1 ничья и только 1 выигрыш у днепрян. Кстати, этот успех футболисты «Днепра-1» праздновали в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда в 6-м туре в Ужгороде на стадионе «Авангард» они разгромили «Зарю» со счетом 3:0. Автором хет-трика стал все тот же Артем Довбик.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Бражко, Дришлюк, Антюх, Мишнев, Булеца, Русин

«Днепр-1»: Рыбак, Пасич, Сарапий, Сваток, Каплиенко, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Бланко, Довбик

Прогноз на противостояние:

В борьбе за медали, наверняка, пригодится каждое очко. Поэтому команды постараются сделать все возможное, чтобы добиться успеха. Ждем интересный и результативный футбол. Предположим, что «Днепр-1» победит с минимальным перевесом 1:2.

15 апреля, суббота