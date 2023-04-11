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Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 23:12 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:17
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Сенсационный новичок Зари может вернуться на поле в матче против Днепра-1

Панамский форвард Эдуардо Герреро имеет мышечное повреждение

11 апреля 2023, 23:12 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:17
500
0
Сенсационный новичок Зари может вернуться на поле в матче против Днепра-1
ФК Заря. Герреро и Бражко

Панамский новичок луганской «Зари» Эдуардо Герреро может вернуться на поле в ближайшем матче против «Днепра-1».

Форвард не участвовал в двух последних поединках «Зари» из-за мышечного повреждения. Он почувствовал боль после игры с «Динамо» и после того матча проходил процесс восстановления.

Сенсационный Герреро забил 1 мяч и отдал 3 голевых передачи в трех дебютных матчах за луганскую команду. По оценкам медиков «Зари», есть шансы, что Герреро вернется на поле уже в матче следующего тура против «Днепра-1», информирует ТаТоТаке.

Встреча между «Зарей» и «Днепром-1» пройдет 15 апреля в 15:00 в Киеве на стадионе Динамо им. В.Лобановского. Для луганской команды субботний поединок является ключевым в сезоне – победа даст шансы в борьбе за зону Лиги чемпионов, а поражение может отбросить на 4-е место.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Заря - Днепр-1 травма
Источник ТаТоТаке
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