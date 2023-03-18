Украина. Премьер лига18 марта 2023, 16:12 | Обновлено 18 марта 2023, 16:13
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Вот это новичок. У форварда Зари Герреро 1 гол и 3 ассиста в трех матчах
Классное подписание клуба
18 марта 2023, 16:12 | Обновлено 18 марта 2023, 16:13
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В поединке чемпионата Украины между «Динамо» и «Зарей» единственный гол в матче забил форвард гостей Эдуардо Герреро. Игрок ударом в касание замкнул фланговый прострел.
Нужно отметить отменный старт панамского игрока в Украине.
В первых двух весенних турах Герреро успел сделать три результативных передачи, а в игре с киевлянами оформил первый гол в УПЛ.
23-летний футболист выступает за «Зарю» на правах аренды из «Маккаби» Тель-Авив.
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Комментарии 3
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Достойная селекция у Зари
и это человек не проходящий в основу в чемпионате Израиля
коли вже подібні показники будуть у новачків ДК?
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