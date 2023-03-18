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  4. Вот это новичок. У форварда Зари Герреро 1 гол и 3 ассиста в трех матчах
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 16:12 | Обновлено 18 марта 2023, 16:13
757
3

Вот это новичок. У форварда Зари Герреро 1 гол и 3 ассиста в трех матчах

Классное подписание клуба

18 марта 2023, 16:12 | Обновлено 18 марта 2023, 16:13
757
3
Вот это новичок. У форварда Зари Герреро 1 гол и 3 ассиста в трех матчах
ФК Заря. Эдуардо Герреро

В поединке чемпионата Украины между «Динамо» и «Зарей» единственный гол в матче забил форвард гостей Эдуардо Герреро. Игрок ударом в касание замкнул фланговый прострел.

Нужно отметить отменный старт панамского игрока в Украине.

В первых двух весенних турах Герреро успел сделать три результативных передачи, а в игре с киевлянами оформил первый гол в УПЛ.

23-летний футболист выступает за «Зарю» на правах аренды из «Маккаби» Тель-Авив.

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Заря Луганск Эдуардо Герреро Динамо - Заря видео Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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roman75zpr
Достойная селекция у Зари
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+2
Gargantua
и это человек не проходящий в основу в чемпионате Израиля
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+1
nick07
коли вже подібні показники будуть у новачків ДК? 
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+1
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