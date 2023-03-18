Вот это новичок. У форварда Зари Герреро 1 гол и 3 ассиста в трех матчах

В поединке чемпионата Украины между «Динамо» и «Зарей» единственный гол в матче забил форвард гостей Эдуардо Герреро. Игрок ударом в касание замкнул фланговый прострел.

Нужно отметить отменный старт панамского игрока в Украине.

В первых двух весенних турах Герреро успел сделать три результативных передачи, а в игре с киевлянами оформил первый гол в УПЛ.

23-летний футболист выступает за «Зарю» на правах аренды из «Маккаби» Тель-Авив.