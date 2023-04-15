Заря – Днепр-1 – 2:1. Видео голов и обзор матча
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В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» обыграла «Днепр-1» со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур
«Заря» – «Днепр-1» - 2:1
Русин, 54, Герреро, 58 – Довбик, 90+3
Герреро, 49
«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов (Дришлюк, 78), Бражко – Антюх (Хахлев, 66), Булеца (Вантух, 84), Русин (Мишнев. 84) – Герреро (Полегенько, 78).
«Днепр-1»: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 44), Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Хайнер, 18) – Бабенко – Бланко, Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Стадион: «Динамо им. В. Лобановского» (Киев).
События матча
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