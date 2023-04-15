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Заря
15.04.2023 15:00 – FT 2 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 17:55 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:11
738
0

Заря – Днепр-1 – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура УПЛ

15 апреля 2023, 17:55 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:11
738
0
Заря – Днепр-1 – 2:1. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» обыграла «Днепр-1» со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Заря» – «Днепр-1» - 2:1

Русин, 54, Герреро, 58 – Довбик, 90+3

Герреро, 49

«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов (Дришлюк, 78), Бражко – Антюх (Хахлев, 66), Булеца (Вантух, 84), Русин (Мишнев. 84) – Герреро (Полегенько, 78).

«Днепр-1»: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 44), Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Хайнер, 18) – Бабенко – Бланко, Рубчинский (Пеглоу, 61), Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Динамо им. В. Лобановского» (Киев).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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видео голов и обзор Днепр-1 Заря Луганск Заря - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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