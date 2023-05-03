ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер сборной Англии возглавил Лидс

Английский «Лидс» официально объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера команды.

68-летний специалист сменил на должности Хави Грасию, под руководством которого клуб провел 12 матчей.

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», с которым он работал в сезоне-2020/21. С июля по сентябрь 2016 года он возглавлял сборную Англии.

«Лидс» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей.