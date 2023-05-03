Англия03 мая 2023, 12:59 | Обновлено 03 мая 2023, 13:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер сборной Англии возглавил Лидс
Сэм Эллардайс заменил на тренерском мостике Хави Грасию
03 мая 2023, 12:59 | Обновлено 03 мая 2023, 13:11
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Английский «Лидс» официально объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера команды.
68-летний специалист сменил на должности Хави Грасию, под руководством которого клуб провел 12 матчей.
Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», с которым он работал в сезоне-2020/21. С июля по сентябрь 2016 года он возглавлял сборную Англии.
«Лидс» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей.
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Чудовый спаситель!! Думаю у Лидса есть шанс !!
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