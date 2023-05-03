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  4. Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
03.05.2023 13:00 – FT 1 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 14:48 | Обновлено 03 мая 2023, 16:06
5670
107

Со спорным решением. Шахтер победил Минай

На последней минуте первого тайма мяч пересек линию ворот «Шахтера», но гол не засчитали

03 мая 2023, 14:48 | Обновлено 03 мая 2023, 16:06
5670
107
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
ФК «Шахтер»

По сравнению с матчами предыдущего тура в составах обеих команд произошло по несколько изменений. У «Шахтера» Конопля вышел вместо Гочолеишвили, Ракицкий заменил Михайличенко, а Зубков – Джурасека.

У «Миная» не было игроков основного состава Гончара и Горина, вместо которых вышли Кравчук и Петько. На позиции нападающего вместо Вишневского вышел Коломоец. Не было в заявке на матч арендованного закарпатцами у «Шахтера» защитника Булезы. Клубы не смогли договориться об участии игрока. Велся диалог и на определенном этапе рождался компромисс. Однако в итоге все же решили не разрешать играть Булезе, чтобы не создавать прецедент для других клубов, имеющих в своем составе арендованных «горняков».

Первый тайм матча прошел под диктовку «Шахтера». Горняки владели полным преимуществом и игровым, и территориальным. Основная опасность исходила с левого фланга атаки «Шахтера», где очень активными были Матвиенко, Зубков и Судаков. Игроки «Шахтера» создали довольно много моментов и полумоментов, но забить смогли лишь один раз. При чем сделали это довольно быстро. На 13-й минуте Траоре получил мяч в районе правого угла вратарской площадки и сильно пробил в ближний угол ворот – Бандура не выручил свою команду.

Также запомнились эпизоды, когда удары наносили Судаков и Конопля. Первый примерно с 15 метров попал в штангу, а после удара второго Бандура вытащил мяч из-под перекладины. «Минаю» создавать моменты было очень тяжело. Подопечные Игоря Йовичевича активно встречали закарпатцев уже на их половине поля, из-за чего продвижение вперед было проблематичным.

На последней минуте первого тайма произошел спорный эпизод. Дмитрук навесил со штрафного с правого фланга. После верховой борьбы мяч попал к Немчанинову, тот мощно пробил в перекладину, мяч отскочил вниз и, скорее всего, пересек линию ворот (судя по повторам).

Но арбитр гол не засчитал. VAR на этом матче не работал.

Второй тайм прошел в том же ключе, что и первый. «Шахтер» контролировал мяч и атаковал. На 50-й минуте Траоре принял мяч спиной к воротам в районе левого угла штрафной площадки, пяткой отпасовал Зубкова, который пробил в ближний угол – Бандура ногой отбил мяч. Несколько моментов «горняки» создали после стандартных положений, но забить им больше не удалось. К слову, на 81-82-й минутах «Шахтер» выполнил сразу четыре угловых подряд. С одного из них Матвиенко закрутил мяч прямо в ворота, но Бандура перевел его через перекладину.

ФК "Шахтер"

«Минай» изо всех сил стремился создать возможности для того, чтобы отыграться. Однако, как и в первом тайме, закарпатцам было сложно преодолевать оборону «Шахтера». Лишь в самом конце матча у подопечных Владимира Шарана было два шанса забить гол. Да и то первый момент для них создал вратарь «Шахтера» Трубин, который на 90-й минуте отдал пас прямо на Гечева. Игрок «Миная» пытался перебросить голкипера, но мяч полетел слабо и низко, так что Трубин без проблем поймал его. Через две минуты Витенчук пробил издали. Мяч летел в угол, но медленно, и Трубин в падении поймал его.

ФК "Шахтер"

«Шахтер» победил и продолжает уверенно идти к очередному чемпионскому званию. Игорь Йовичевич одержал 50-ю победу во главе разных клубов УПЛ. Валерий Бондарь провел 50-й матч в УПЛ. Донецкий клуб продлил свою голевую серию в чемпионате до 23 матчей (забито 57 голов).

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Шахтер» – «Минай» – 1:0

Траоре (12).

Бандура (64), Вишневский (84) – Конопля (56), Келси (73).

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 71), Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед (Гочолеишвили, 71), Зубков (Тотовицкий, 62), Траоре (Келси, 70).

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Мельник (Байдал, 89), Витенчук, Кравчук, Рогозинский, Петько (Горин, 67), Твердохлеб (Чуев, 76), Коломоец (Вишневский, 46), Трубочкин (Гечев, 76).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Минай» (село Минай, Закарпатская область).

ШАХТЕР – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 107
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axylinam
Арбитр не ошибся-это сознательное решение, очередная победа, которая попахивает говнецом
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+20
Gargantua
а в чем спорность решения засчитать гол, если мяч пересек линию ворот? 
)))
меня тут спрашивали зачем Шахтер сыграл два договорняка (с Минаем и 1925) в начале весны. Так вот вам ответ.
Потому что не купив арбитра или соперника они не могут выиграть даже у Миная.
два матча и два позора.
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+18
Andrey Ilyashenko
- Насправді рахунок 1-1 Сліпе судівство тягне  "кротовню" до чемпіонства. Лайно УПЛ Ліга.
Це йо.ане Лайно а не судівство. 2а різні турніріи граємо з VAR і без нього, це як грати по ріжним правилам. То посміховеське, а не чемпіонат. Шкода Країна купи продай.
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+17
FunnyCat_____
Года идут , а утверждение « Шахтёр - позор Украины» не теряет своей актуальности!!!
Балакин бы сам забил Минаю сегодня , если бы было нужно !
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+14
romario1501
Судяя 3,14дарас !!!
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+14
Vbolivalnyk-Peter
Та віддайте Шахтарю вже золото, і побережіть людям нервові клітини...
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+13
Pasha007
Я не вболівальник ,ні Шахтаря,ні Динамо,ні Дніпра...ну це посміховисько,а не суддівство,і це не людський фактор,які тут пишуть декотрі недоексперти,явно тут протягнення за вуха одної із команд,в епізодах 3-5 явно було видно з урахуванням забитого чистого голу,перетнувшого повністю лінію,плюс боковий все бачив...Павелка на мило....ублюдство !
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+12
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DK1961
Надеюсь, что Днепр 1 и Заря так раздолбают этот псевдосуперклюб, что треск от этого не один сезон будет больным шоком для всяких там каки таки, рыжиков и их бесчисленных клонов. И никакие судьи вам не помогут. Нет у вас игры. И не будет. Без судей - вы ДОНЕЦКИЙ НОЛЬ
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+9
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Burevestnik
справа не в рівні суддівства.
справа в продажності суддів.
Сьогоднішній суддя на постійній прикормкі  шЕдЕ.
Крім цього сайту, ще на двох пишуть про незарахований гол в ворота шЕдЕ. 
стидоба... 
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+9
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Pasha007
Продивився матчі Шахтаря,а й справді Балакіна часто призначають на їхні матчі!!!!!!!!!!!!!
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+8
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Sa sha
Коррупция в футболе набрала катастрофических маштабов, павелко должен сидеть очень долго и нудно как и продажные судьи
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+7
Болела
Блін. Ну якщо чесно то там в трансляції одразу після удару було видно що це гол.
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+7
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FunnyCat_____
Интересно, какой цирк будет в матче Шахтёр  Днепр ?
Судьи станут на ворота вместе с Турбиным , или побегут забивать Днепру ? 
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+6
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Crimea
Взагалі незрозуміло, чому російські олігархи Ахмєтов та Суркіс досі керують футбольними клубами
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+6
Burevestnik
гнилий клуб
арбітрів купують
гравців рашистких клюбів шанують і залюбки приймають назад в клуб 
це тільки видиме...
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+6
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Batya
Браво УАФ та УПЛ....
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+6
Alex T
Исходя из происходящего болеем за Днепр 
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+6
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avk2307
Соромно за такий арбітраж.
І справа не тількив пенальті  а і в більш простих рішеннях арбітрів . Ракицький порушує, арбітр не бачить, мяч не вийшов,картка воротарю Минаю, Шахтарю картки тільки за щось надто серьйозне.
Але хто не памятає , то цей самий арбітр судив гру з Ворсклою і призначив три пенальті в ворота Ворскли (один правда вар скасував, бо до штрафного навіть не добіг гравець шахтаря). Обидва дуже сумнівні. І от він Балакін знову там же на грі з Шахтарем. 
Совападєніє? Він випадково не побачив мяч в воротах Шахтаря?
Єдине що радує, те що Зоря і Дніпро зараз на дві голови кращі Шахтаря і повинні очні поєдинки вигравати навіть при допомозі арбітрів цьому дутому гранду.
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+6
Maslyaspor
Легкий дисонанс на фоні суддівства майже в усіх матчах Динамо 
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+5
Burevestnik
сьогодні гарно грала в защітє  защітніца підтерско-зянітавскага газпрома,
ана же абладательніца кубка "Дупа УЄФА 2023"    Ра Кі Ця   
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+4
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