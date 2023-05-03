Со спорным решением. Шахтер победил Минай

По сравнению с матчами предыдущего тура в составах обеих команд произошло по несколько изменений. У «Шахтера» Конопля вышел вместо Гочолеишвили, Ракицкий заменил Михайличенко, а Зубков – Джурасека.

У «Миная» не было игроков основного состава Гончара и Горина, вместо которых вышли Кравчук и Петько. На позиции нападающего вместо Вишневского вышел Коломоец. Не было в заявке на матч арендованного закарпатцами у «Шахтера» защитника Булезы. Клубы не смогли договориться об участии игрока. Велся диалог и на определенном этапе рождался компромисс. Однако в итоге все же решили не разрешать играть Булезе, чтобы не создавать прецедент для других клубов, имеющих в своем составе арендованных «горняков».

Первый тайм матча прошел под диктовку «Шахтера». Горняки владели полным преимуществом и игровым, и территориальным. Основная опасность исходила с левого фланга атаки «Шахтера», где очень активными были Матвиенко, Зубков и Судаков. Игроки «Шахтера» создали довольно много моментов и полумоментов, но забить смогли лишь один раз. При чем сделали это довольно быстро. На 13-й минуте Траоре получил мяч в районе правого угла вратарской площадки и сильно пробил в ближний угол ворот – Бандура не выручил свою команду.

Также запомнились эпизоды, когда удары наносили Судаков и Конопля. Первый примерно с 15 метров попал в штангу, а после удара второго Бандура вытащил мяч из-под перекладины. «Минаю» создавать моменты было очень тяжело. Подопечные Игоря Йовичевича активно встречали закарпатцев уже на их половине поля, из-за чего продвижение вперед было проблематичным.

На последней минуте первого тайма произошел спорный эпизод. Дмитрук навесил со штрафного с правого фланга. После верховой борьбы мяч попал к Немчанинову, тот мощно пробил в перекладину, мяч отскочил вниз и, скорее всего, пересек линию ворот (судя по повторам).

Но арбитр гол не засчитал. VAR на этом матче не работал.

Второй тайм прошел в том же ключе, что и первый. «Шахтер» контролировал мяч и атаковал. На 50-й минуте Траоре принял мяч спиной к воротам в районе левого угла штрафной площадки, пяткой отпасовал Зубкова, который пробил в ближний угол – Бандура ногой отбил мяч. Несколько моментов «горняки» создали после стандартных положений, но забить им больше не удалось. К слову, на 81-82-й минутах «Шахтер» выполнил сразу четыре угловых подряд. С одного из них Матвиенко закрутил мяч прямо в ворота, но Бандура перевел его через перекладину.

ФК "Шахтер"

«Минай» изо всех сил стремился создать возможности для того, чтобы отыграться. Однако, как и в первом тайме, закарпатцам было сложно преодолевать оборону «Шахтера». Лишь в самом конце матча у подопечных Владимира Шарана было два шанса забить гол. Да и то первый момент для них создал вратарь «Шахтера» Трубин, который на 90-й минуте отдал пас прямо на Гечева. Игрок «Миная» пытался перебросить голкипера, но мяч полетел слабо и низко, так что Трубин без проблем поймал его. Через две минуты Витенчук пробил издали. Мяч летел в угол, но медленно, и Трубин в падении поймал его.

ФК "Шахтер"

«Шахтер» победил и продолжает уверенно идти к очередному чемпионскому званию. Игорь Йовичевич одержал 50-ю победу во главе разных клубов УПЛ. Валерий Бондарь провел 50-й матч в УПЛ. Донецкий клуб продлил свою голевую серию в чемпионате до 23 матчей (забито 57 голов).

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Шахтер» – «Минай» – 1:0

Траоре (12).

Бандура (64), Вишневский (84) – Конопля (56), Келси (73).

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 71), Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед (Гочолеишвили, 71), Зубков (Тотовицкий, 62), Траоре (Келси, 70).

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Мельник (Байдал, 89), Витенчук, Кравчук, Рогозинский, Петько (Горин, 67), Твердохлеб (Чуев, 76), Коломоец (Вишневский, 46), Трубочкин (Гечев, 76).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Минай» (село Минай, Закарпатская область).

ШАХТЕР – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА