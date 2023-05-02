Шахтер Донецк

В среду, 3-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Коллектив Игора Йовичевича продолжает погоню за «золотыми» наградами по итогу текущего сезона и на данный момент отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков. Но у «Днепра-1» еще есть матч в запасе, а уже в конце мая командам предстоит сыграть очную встречу. Но еще до этого момента все может несколько раз поменяться, так как «Шахтер» заходит в очень непростую серию противостояний, преддверием к которой станет игра против команды, которая еще не может быть уверена в своем участии в УПЛ в следующем сезоне. «Минай» не проигрывал в трех матчах кряду до этого, но и соперники там были несколько проще.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.