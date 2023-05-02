Шахтер Донецк

В среду, 3 мая, в с. Минай на стадионе «Минай-Арена» состоится матч двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и закарпатский «Минай». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Шахтер



Донецкий «Шахтер» продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ в надежде на очередной чемпионский титул в своей истории. Однако по ходу текущей кампании команда Игора Йовичевича уже неоднократно допускала осечки, в том числе – проиграла важную игру в первом круге прямому конкуренту в лице днепровского «Днепра-1». Уже в конце мая нас будет ожидать еще одно противостояние между двумя претендентами на «золотые» медали, но, судя по динамике результатов, «оранжево-черные» хотят подойти к этой игре с достаточным запасом очков.

Лишь одна команда в нашем чемпионате не проигрывала в 2023 году – и это как раз-таки «Шахтер». Очевидно, что в матче против одного из претендентов на вылет «горняки» эту серию прерывать не намерены. В то же самое время, уже на выходных им предстоит сыграть в гостях у «Александрии», где в последнее время команда стабильно теряет драгоценные очки. И это мы еще не берем в расчет сумасшедшую концовку сезона, где дончане сыграют и против «Зари», и против «Днепра-1». И даже полтавская «Ворскла» в этом контексте выглядит соперником не из легких. Очевидно, что необходимо проводить ротацию и есть все основания полагать, что именно в матче посреди недели Йовичевич к ней прибегнет. Да и в прошлой игре против «Колоса» (3:1) отдельные футболисты, по типу защитника Гочолеишвили, откровенно не впечатлили.

Минай



И если «Шахтер» борется исключительно за «золото», то закарпатский «Минай» очень хочет хотя бы остаться в УПЛ по итогам сезона, а еще лучше – избежать участия в переходных матчах против команд из Первой лиги, в зоне которых команда сейчас и находится. Но футболисты Владимира Шарана отнюдь не выглядят безнадежными, как тот же «Львов» на последней строчке турнирной таблицы. В последних трех встречах «Минай» набрал аж пять очков, соответственно не проиграв ни разу. Подобная серия у команды в последний раз была еще перед чемпионатом мира-2022 в Катаре, и тогда закарпатцы даже отбирали очки у «Зари» (0:0).

И ведь в тех реалиях на команду Шарана еще не так уж и сильно давил груз окончания сезона и соответствующие опасения вылететь из «элитного» дивизиона. И лучше бы сейчас фанатам команды воздержаться от изучения календаря в ближайший месяц, потому что их любимому клубу предстоит пройти путь, который очень похож на череду испытаний «Шахтера». Вот только о поправке на уровень команд также не стоит забывать.

С далеко не худшими раскладами ступает на эту тропу коллектив Шарана, но пока наступит черед матчей против прямых конкурентов в лице «Руха» и «Металлиста», может быть уже поздно что-то исправлять. Сейчас для выхода из зоны переходных матчей нужно просто играть лучше, чем «Металлист 1925», «Ингулец», «Верес» и «Черноморец», которые находятся в радиусе трех очков, но с таким разбросом конкурентов кто-то все равно сможет увеличить отрыв при возможной неудаче закарпатцев. Впрочем, номинально гостевой матч «Минай» проведет на родной арене, так как команды по договоренности играли на «Арене Львов» в первом круге, а там и стены могут помочь.

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и «Миная» ранее пересекались четыре раза в рамках УПЛ. Наблюдается перевес по количеству побед «оранжево-черных» – три против одной ничьей. Соперники последний раз играли в официальном матче в феврале этого года – игра во Львове на «Арене Львов» завершилась победой «горняков» со счетом 4:1. Голы за «Шахтер» забивали Тарас Степаненко, Георгий Судаков (с пенальти) и Даниил Сикан (дважды), а у «Миная» отличался Назарий Воробчак.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Николай Балакин из Киевской области, который на своем счету имеет уже 75 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Максим Чос и Тарас Клименко, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет отсутствовать система VAR. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 16 побед, 1 ничья, 2 поражения, тогда как с «Минаем» он пересекался 4 раза (1 победа, 3 ничьи).

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек, Бондаренко, Зубков – Келси.

«Минай»: Бандура – Немчанинов, Чуев, Ю. Кравчук, Дмитрук – Витенчук, Горин – Гечев, Твердохлиб, Рогозинский – Вишневский.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева добудут победу со внушительным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – ИТБ. «Шахтер» (2.5) с коэффициентом 1.88.

3 мая, среда