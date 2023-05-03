Шахтер Донецк

Сегодня «Шахтер» в матче 24-го тура УПЛ обыграл «Минай» 1:0 благодаря голу Лассина Траоре. Матч запомнился судейским скандалом: в конце первого тайма арбитр Николай Балакин не засчитал чистый гол гостей после удара Дмитрия Немчанинова.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов скандального матча:

Гол Траоре:

Незасчитанный гол Немчанинова: