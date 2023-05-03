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Шахтер Донецк
03.05.2023 13:00 – FT 1 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 15:31 | Обновлено 03 мая 2023, 15:41
1996
1

Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча

Минимальная победа команды Йовичевича

03 мая 2023, 15:31 | Обновлено 03 мая 2023, 15:41
1996
1
Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня «Шахтер» в матче 24-го тура УПЛ обыграл «Минай» 1:0 благодаря голу Лассина Траоре. Матч запомнился судейским скандалом: в конце первого тайма арбитр Николай Балакин не засчитал чистый гол гостей после удара Дмитрия Немчанинова.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов скандального матча:

Гол Траоре:

Незасчитанный гол Немчанинова:

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Минай Шахтер - Минай Украинская Премьер-лига видео видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Лариса Герасименко
а в чем скандал?
арбитр выполнил свою задачу, получит официальное и неофициальное поощрение.
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