03.05.2023 13:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига03 мая 2023, 15:31 | Обновлено 03 мая 2023, 15:41
1996
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Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча
Минимальная победа команды Йовичевича
03 мая 2023, 15:31 | Обновлено 03 мая 2023, 15:41
1996
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Сегодня «Шахтер» в матче 24-го тура УПЛ обыграл «Минай» 1:0 благодаря голу Лассина Траоре. Матч запомнился судейским скандалом: в конце первого тайма арбитр Николай Балакин не засчитал чистый гол гостей после удара Дмитрия Немчанинова.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов скандального матча:
Гол Траоре:
Незасчитанный гол Немчанинова:
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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