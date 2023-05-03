Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24

В среду, 3 мая, состоялись 5 матчей 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

В Ужгороде «Днепр-1» разгромил «Металлист» (5:0). Пять мячей побывали в воротах харьковской команды. Хет-трик записал на свой счет Жоау Пеглоу. Команда Александра Кучера набрала 54 очка и продолжает чемпионскую гонку с «Шахтером», у котором 59 баллов. Днепряне имеют игру в запасе.

Благодаря этой победе «Днепр-1» математически гарантировал себе место в еврокубках сезона 2023/24. Команда Александра Кучера не опустится ниже топ-пятерки и сыграет, как минимум, в Лиге конференций. Ранее того же достиг донецкий «Шахтер».

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

Топ-5 УПЛ: Шахтер (59 очков), Днепр-1 (54 и игра в запасе), Заря (52), Динамо (44 и игра в запасе), Александрия (37 и игра в запасе).

УПЛ. 24-й тур. 3 мая

13:00 Днепр-1 – Металлист – 5:0

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Подлепенец, 76.

13:00 Шахтер – Минай – 1:0

Гол: Траоре, 12.

14:00 Львов – Александрия – 0:1

Гол: Сигеев, 12.

15:00 Черноморец – Колос – 3:0

Голы: Бадибанга, 7, Чоботенко, 57 (автогол), Демченко, 71.

15:00 Заря – Верес – 1:0

Гол: Имереков, 54.

Турнирная таблица УПЛ