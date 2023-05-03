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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 09:45 |
170
0

ФК Львов и попытки обрести бессмертие

Если «сине-золотые львы» по итогам сезона вылетят из УПЛ, то это будет на совести менеджмента

03 мая 2023, 09:45 |
170
0
ФК Львов и попытки обрести бессмертие
ФК Львов

Еще перед началом нынешнего сезона в украинской Премьер-лиге многие обозреватели и эксперты прогнозировали, что футбольный клуб «Львов» будет одним из главных бойцов за выживание в этом чемпионате. На то указывал целый ряд объективных факторов, хотя возможность вырваться из неприглядной ситуации у «сине-золотых львов» все-таки была. Прежде всего, в пользу львовян говорил тот факт, что подавляющее большинство своих матчей команда из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны вынуждена была проводить неподалеку от места постоянной дислокации. Кроме того, в команде не поменялся главный тренер – белорус Олег Дулуб остался выполнять свои обязанности и после 24 февраля 2022-го, четко понимая, как и что он хочет добиться вместе со своими подопечными.

Первая часть сезона не стала удачной для «Львова», но и категорично называть ее провальной также не стоит. Да, после 13-го тура «сине-золотые львы» осели на дне турнирной таблицы УПЛ, однако в целом подопечные Дулуба выдали как минимум несколько весьма пристойных с точки зрения самоотдачи и качества игры матчей – против «Зари» (2:3), «Металлиста 1925» (2:2), «Металлиста» (1:1), «Динамо» (0:1)… Да и вообще в ряде случаев львовяне на фоне некоторых соперников выглядели даже интереснее, но добиваться результата так и не научились.

В зимнюю паузу «Львов», кажется, решил кардинально изменить состав, чтобы по весне переломить ситуацию. В итоге команду пополнили 15 игроков, ряд из которых был подписан на полноценные контракты, а другие – арендованы то ли с прицелом на будущее продолжение сотрудничества, то ли просто ради возможности решить задачу № 1 прямо здесь и сейчас. Такой подход дал понять, что ответственность за неудачи в первом круге во «Львове» решили переложить на плечи футболистов, устроив банальную «чистку» состава в январе-феврале…

Олегу Дулубу удалось сохранить свой пост главного тренера, но лишь до средины марта. После ничьей против «Кривбасса» (2:2) львовский клуб неожиданно для многих объявил об отставке белорусского специалиста... С учетом того, что после возобновления матчей УПЛ «Львов» в трех поединках сумел набрать 4 очка, проиграв лишь борющейся за медали «Заре», такое решение менеджмента «сине-золотых львов» выглядело, мягко говоря, удивительным. Очевидно, не ожидал такого развития событий и сам Дулуб, отказавшийся идти на предложенные руководством «Львова» условия по немедленному прекращению сотрудничества по согласию сторон.

Уволив Дулуба, «Львов» откровенно «подсунул свинью» возвращенному на пост наставника команды Анатолию Бессмертному. Во-первых, этому специалисту пришлось в первых поединках встречаться против «Динамо», «Днепра-1» и «Шахтера» (дважды, с учетом перенесенного матча первого круга), и неудивительно, что кризисный коллектив не сумел набрать в этих четырех встречах ни одного очка… Также не стоит забывать, что зимняя кадровая кампания в той или иной степени согласовывалась с Дулубом (хотя, по слухам, руководство «Львова» куда больше в этом вопросе доверяло иным, если так можно выразиться, «советникам»), а потому Бессмертному приходилось рассчитывать на тех, кого подобрали для его предшественника, причем пытаться на скорую руку слепить из этой разношерстной кампании настоящую команду и коллектив единомышленников.

А еще, уволив Дулуба, менеджмент «Львова» сам того не подозревая (или же, наоборот, прекрасно понимая и осознавая все потенциальные последствия такого решения?) взял всю ответственность за результат по итогам сезона сам на себя. Судите сами: футболистов зимой уже успели поменять и перемешать не хуже, чем шарики в лотерейном барабане, а главному тренеру, который весьма продолжительное время оставался в команде и понимал все происходящие там процессы дали всего несколько матчей на исправление ситуации, и после весьма неплохих результатов неожиданно отправили в отставку.


ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Конечно, Анатолий Бессмертный отнюдь не чужой человек для «Львова», ведь ранее этот наставник уже показал себя неплохим кризисным менеджером и выводил «сине-золотых львов» из непростой ситуации, однако должного доверия этот специалист тогда, как и Дулуб сейчас, так и не получил, а был отправлен в отставку. Но сейчас есть стойкое ощущение того, что эти перестановки на тренерском мостике команды были по каким-то причинам больше нужны именно руководству клуба, а не команде, стремящейся улучшить результаты.

Дело в том, что для всех, кто более-менее внимательно следит за нынешним сезоном в украинской Премьер-лиге, практически очевидна истина: «Львов» по игре не является самой слабой командой чемпионата и уж точно не выглядит настолько безоговорочным аутсайдером, как это может показаться на первый взгляд при сухой оценке показателей в турнирной таблице. Но если подобные авторские суждения можно обозвать банальной «вкусовщиной», то в подтверждение версии можно и стоит приводить более объективные показатели – цифры. Так, по подсчетам Wyscout, «Львов» теоретически наиграл на 22,5 очка (так называемые expected points). Это далеко не худший показатель в нынешнем чемпионате, так как меньше имеют «Металлист» (18,6) и «Металлист 1925» (20,6). Другое дело, что харьковские команды в реальности смогли набрать больше очков, чем того заслуживают, если исходить из расчетной метрики, а вот «Львов» сподобился разжиться только 13 пунктами. Только вдумайтесь: «сине-золотые львы» не добрали почти 10 очков, то есть 43% от того, на что могли бы претендовать.

Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что по игре у «Львова» все было не так уж и плохо. Да, где-то подводила реализация, где-то иные игровые, а в каких-то случаях так и очень даже неигровые моменты. В этой связи достаточно интересная, по меркам нынешней УПЛ, зимняя трансферная кампания позволяла надеяться на улучшение ситуации во втором круге, но именно в этот момент менеджмент «Львова» решил рискнуть, что называется, по полной, объявив еще и о смене главного тренера.

То, что при Бессмертном «Львов» пока еще так и не набрал ни одного очка (вообще безвыигрышная серия команды в УПЛ насчитывает вот уже 8 матчей, проигрышная – 6) пока не является катастрофой для команды, но недавние проигрыши «Металлисту 1925» (0:2) и «Вересу» (2:3) являются тревожными звоночками, что ситуация с увольнением Дулуба в лучшую сторону не сдвинулась.

Положительным моментом для «сине-золотых львов» является то, что, по сути, судьба этой команды по-прежнему находится в ее же собственных руках. До конца чемпионата «Львову» предстоит сыграть только один матч с представителем текущей топ-6 («Александрией» в ближайшем туре), а все остальные поединки будут либо против середняков, либо против прямых конкурентов. И вот там, в «лобовых матчах», от Бессмертного будут ждать уже едва ли не очередного чуда, ведь чтобы уйти с последнего места (а это, напомним, прямой вылет в Первую лигу), «Львову» необходимо набрать 7 очков при условии, что «Металлист» не сможет разжиться даже одним.


ФК Львов

Против харьковчан у «Львова» будет очная дуэль 7 мая. В этот день может решиться судьба команды в текущем сезоне. Если «сине-золотые львы» не выиграют, то шансов зацепиться за спасение у них практически не останется, и все попытки «обрести бессмертие», даже с Бессмертным во главе, окажутся провальными…

Как бы там ни было, но скоро мы все поймем и узнаем. Развязка близка, равно как и возможность однозначно охарактеризовать работу менеджмента «Львова» в нынешнем сезоне. При сохранении прописки в элите массовые зимние кадровые перестановки в команде, а затем и последующее увольнение Дулуба будут названы в высшей степени прозорливыми решениями боссов клуба, но при обратном результате не найдется, пожалуй, ни одного болельщика или эксперта, который скажет хотя бы одно доброе слово в сторону такой «чехарды».

Впрочем, что радует – во «Львове» не побоялись в ситуации, близкой к критической, пойти на перемены и сделать свою ставку. Отсидеться за спиной Дулуба (а затем, в случае вылета и после увольнения белоруса, списать на заезжего специалиста всю вину за неудачи) было бы для руководства проще всего... Но сейчас же на кон у «сине-золотых львов» поставлено практически все (есть ли гарантии, что клуб после вероятного вылета не прекратит существование, как ряд казавшихся когда-то весьма амбициозными проектов в истории УПЛ до этого?), и это добавляет остроты и интриги на финише сезона не только на самой верхушке таблицы, но и в самом ее «подвале»…

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Источник Sport.ua
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