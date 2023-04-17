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  4. Олег ДУЛУБ: «От Львова нет денег за март и бонусов»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 17:01 |
655
8

Олег ДУЛУБ: «От Львова нет денег за март и бонусов»

Белорусский тренер – о своем увольнении

17 апреля 2023, 17:01 |
655
8
Олег ДУЛУБ: «От Львова нет денег за март и бонусов»
ФК Львов. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб заявил, что после увольнения с поста главного тренера «Львова» клуб не выполнил перед ним всех финансовых обязательств:

«Мне сказали так: «Давайте мы прямо сейчас с вами рассчитаемся, поможем с вещами». Ответил, что так не пойдет, потому что в контракте прописаны условия расставания, и нужно их соблюдать.

Сказали, что, согласно контракту, в таком случае рассчитаются со мной в течение пяти дней. Мы пожали друг другу руки и разошлись. И вот прошло уже больше трех недель с той встречи – до сих ни я, ни Александр Грановский не получили зарплату, которая нам положена. Нет денег за март, нет положенных по контракту бонусов».

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Олег Дулуб Львов
Источник Трибуна Беларусь
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Выдайте все, что положено по контракту. Не позорьтесь этими копейками и не позорьте страну, андоны!
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+5
Batya
Нічого дивного....
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+3
NikoKam1969
Не ганьбіть Львів , віддайте чоловіку зароблені гроші.
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+1
Обсервер Влад
Айяйяй! Напевно бомжувати пішов, по смітниках шукати хавчик, нема що їстоньки... Бідося
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-7
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