Матч Ворскла – Львов завершился скандалом

После финального свистка в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги «Ворскла» – «Львов» (1:0) страсти за пределами поля накалились на порядок сильнее, нежели были на поле.

По данным телеграмм-канала «УПЛ жива», инициаторами конфликта выступили представители «Львова», которые были недовольны арбитражем поединка на всем его протяжении. Якобы особо усердствовал помощник наставника львовян Александр Грановский. При этом действия арбитра он комментировал с использованием нецензурной брани на русском языке.

После игры представители «Львова» обвинили игроком «Ворсклы» в не мужском поведении, поставили под сомнение свое поражение, переложив всю вину за него на судействую бригаду Дениса Шурмана. К слову, рефери встречи всю игру общался и с футболистами, и с представителями команд на отличном украинском языке.

Получить разъяснение о случившемся от главного тренера «Львова» Олега Дулуба по горячим следам не представилось возможным – он не пришел на пресс-конференцию, чем нарушил норму Регламента.