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  4. Ворскла – Львов – 1:0. Команда Скрипника поднимается в таблице. Обзор матча
Чемпионат Украины
Ворскла
04.11.2022, FT 1 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 16:10 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:27
320
0

Ворскла – Львов – 1:0. Команда Скрипника поднимается в таблице. Обзор матча

Полтавчане добыли минимальную победу

04 ноября 2022, 16:10 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:27
320
0
Ворскла – Львов – 1:0. Команда Скрипника поднимается в таблице. Обзор матча
ФК Ворскла

В матче чемпионата Украины «Ворскла» обыграла «Львов» со счетом 1:0. Для команды Виктора Скрипника это вторая кряду победа и третий тур подряд без поражений.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Кравец (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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