Украина. Премьер лига04 ноября 2022, 16:10 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:27
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Ворскла – Львов – 1:0. Команда Скрипника поднимается в таблице. Обзор матча
Полтавчане добыли минимальную победу
04 ноября 2022, 16:10 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:27
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В матче чемпионата Украины «Ворскла» обыграла «Львов» со счетом 1:0. Для команды Виктора Скрипника это вторая кряду победа и третий тур подряд без поражений.
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Кравец (Ворскла).
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