В Минае в пятницу, 4 ноября, встречей полтавской «Ворсклы» с футболистами «Львова» откроется 11-й тур украинской Премьер-Лиги. На данный момент соперников в турнирной таблице разделяет пять очков. Номинальные хозяева поля находятся на 9-м месте, имея в своем активе 11 очков, а львовяне расположились на 14-м месте с шестью набранными очками.

Ворскла

Подопечных Виктора Скрипника в нынешнем сезоне, можно сказать, бросает то в жар, то в холод. Удачные матчи, которых пока не так много, чередуются с просто плохими, а иногда даже провальными. Достаточно сказать, что ровно половину из десяти проведенных поединков «Ворскла» проиграла. С другой стороны, полтавской команде в актив можно записать победы над «Ингульцом», «Черноморцем» и «Минаем», а также ничьи с киевским «Динамо» и «Александрией».

Прежде всего, надо обратить внимание на то, что «Ворскла» обладает достаточно приличным подбором игроков, которые имеют опыт выступления не только в чемпионате Украины, но и других странах. Но их потенциал еще полностью не раскрылся. Речь идет о таких футболистах как Денис Олейник, Владлен Юрченко, Василий Кравец. А еще ведь есть Владимир Чеснаков, Игорь Пердута, Сергей Яворский, Александр Скляр, Андрей Бацула, Руслан Степанюк, бразильские легионеры Фелипе и Марлисон. С таким составом команда действительно способна бороться за более высокие места, чем пребывать в середине турнирной таблицы.

Есть некоторые вопросы и к голкиперу Дмитрию Ризныку, который уже постоянно привлекается в сборную страны. Он, к сожалению для полтавских болельщиков, стал чаще ошибаться и пропускает много голов. Между прочим, по этому показателю (14 пропущенных мячей) «Ворскла» находится в числе худших Премьер-Лиги.

Вполне возможно, что уверенная победа в предыдущем туре над «Минаем» 2:0 (кстати, на том же стадионе, где пройдет и предстоящий поединок со «Львовом»), поможет полтавчанам преодолеть затянувшийся кризис и далее дела у них пойдут гораздо успешнее.

Львов

Если «Ворскла» все-таки находится в середине турнирной таблицы и старается подняться выше, то у «Львова» дела в этом сезоне складываются еще хуже. Только одна победа в 9 играх. Это явно не тот результат, который ожидали на старте руководители клуба и болельщики от подопечных Олега Дулуба.

Уже больше месяца команда не может добиться успеха. А если брать по турам, то единственная победа была зафиксирована в первом туре над «Минаем» 1:0. Но тогда игра была перенесена и состоялась не в августе, а в конце сентября.

В отличие от предстоящих соперников, состав львовян явно помоложе и менее опытен. Из тех игроков, которые могут являться примером для молодежи, можно отметить разве что вратаря Александра Ильющенкова, Романа Никитюка, Павла Полегенько и Богдана Мышенко. Отсюда нестабильность в игре, потеря концентрации и, как следствие, недополученные очки. Так было в поединке с «Зарей» (2:3), когда решающий гол был пропущен на последних минутах. Во встрече с «Вересом» при счете 1:1 львовяне пропустили два гола в течение трех минут во втором тайме. А в игре с «Александрией» первый гол в ворота «Львова» был забит на второй компенсированной минуте первого тайма.

Но все неудачные серии когда-нибудь прерываются. Именно на это, наверняка, надеются поклонники «Львова», ожидая игру с «Ворсклой». Способны ли львовские футболисты оправдать эти ожидания, рассудит сама игра.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины в Премьер-Лиге команды провели 14 матчей. 6 побед у «Ворсклы», 3 у «Львова» и 5 встреч завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов 17-12. В сезоне 2021-2022 годов соперники играли друг с другом дважды. В Полтаве выиграли хозяева поля со счетом 4:1. Голы у победителей забили Степанюк (2), Кане и Тиль, а у гостей Довгий. Во Львове была зафиксирована ничья 1:1. Здесь отличились Ременяк у львовян и Амилькар у «Ворсклы».

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Чеснаков, Зайков, Пердута, Челядин, Бацула, Олейник, Юрченко, Марлисон, Степанюк

«Львов»: Ильющенков, Полегенько, Никитюк, Муравский, Крушинский, Грисьо, Васильев, Мышенко, Вовкун, Бугай, Ныч

Прогноз на противостояние:

Игра, на наш взгляд, пройдет с небольшим преимуществом «Ворсклы» и завершится ее победой со счетом 2:1.

4 ноября, пятница