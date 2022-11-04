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04 ноября 2022, 14:57 | Обновлено 04 ноября 2022, 16:01
811
5

Кравец все решил. Ворскла обыграла Львов

Одного гола хватило полтавчанам для победы

04 ноября 2022, 14:57 | Обновлено 04 ноября 2022, 16:01
811
5
Кравец все решил. Ворскла обыграла Львов
ФК Ворскла

Игру команды начали активно. Было видно, что они намерены дать визави серьезный бой, чтобы в итоге добиться весьма желанной для себя победы. Рвение игроков вылилось в ранние предупреждения львовянина Мышенко и опорного хавбека «Ворсклы» Скляра. Зато первый опасный момент возник только на 12-й минуте. Никто не мешал Олейнику пробить метров с 11-12 точно в створ ворот, но мяч после его удара ушел выше перекладины.

В середине второго тайма Олейник вновь неточно приложился к мячу, а на 36-й минуте отличный момент был у Юрченко. Он завершал резкую массированную атаку «Ворсклы», но из района 11-метровой отметки умудрился пробить прямо в руки Ильющенкову. А ведь мог нанести удар куда-то в сторону. Оправдало его только то, что он нанес удар слету.

Игра катилась к ничьей по итогам первого тайма. Однако на 43-й минуте обстановку накалил Муравский. Он в своей штрафной переплел сзади ноги Марлисону, и уложил бразильца на газон – пенальти. Исполнить 11-метровый взялся Юрченко. Пробил он в левый от себя угол. Аккурат туда, куда улетел Ильющенков. На добивании счастье попытали Сефери и Олейник, но с точностью завершения у них очень-очень не сложилось.

Вторая половина матча началась с удара издали Крушинского, который принес подопечным Олега Дулуба угловой. На 50-й минуте игроки «Ворсклы» ответили одним своим корнером, и тут же вторым, который оказался для них голевым. Юрченко выполнил «сухой лист», но Ильющенков врасплох не застал. Тут же Степанюк вернул мяч на «пятачок», откуда Кравец нанес головой прицельный удар. 1:0.

Добившись успеха, полтавчане заметно сбавили обороты. Инициативу перехватили игроки «Львова». Поначалу они атаковали исключительно до штрафной оппонентов, а когда им удавалось проходить дальше, то продолжения не следовало. В результате, они создали лишь один по-настоящему убойный момент. На 65-й минуте фланговый прострел от Грисьо обязан был замыкать свежий Ныч, но он чудом с траекторией полета сферы разминулся.

С такими успехами при созидании игрокам «Львова» невозможно было рассчитывать на перелом в матче, и его не случилось. А вот ворскляне вполне могли перевес развить. Хороша была попытки в исполнении Олейника (Ильющенков успел среагировать), старались Марлисон и Сефери с Бацулой.

1:0 – «Ворскла» обыграла «Львов», и добилась второй подряд победы. Более того, команда Виктора Скрипника не проигрывает уже в трех поединках кряду. В таблице УПЛ она на 8 месте с 14 очками. Львовяне без побед уже в шести встречах, а в турнирной таблице только 14-е, имея 6 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Ворскла» – «Львов» – 1:0

Кравець, 53

На 43-й минуте Юрченко не реализовал пенальти (вратарь)

Скляр, 8, Кравец, 88 – Мильченко, 6, Вовкун, 56, Ныч, 71

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр, Олейник (Кулаковский, 90+3), Степанюк (Челядин, 73), Сефери, Чеснаков (Яворский, 34), Кравец, Марлисон, Юрченко (Бацула, 73).

Запасные: Исенко, Домолега, Павлюк, Мельничук, Тотре, Бацула, Толи, Козыренко, Кравчук.

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Мильченко, Крушинский, Мышенко (Бойко, 25), Гриша, Полегенько (Ременяк, 74), Бугай (Ныч, 55), Вовкун (В.Михайлов, 74).

Запасные: Пономаренко, Сасовский, Шишко, Р.Михайлов, Михавко, Акимов.

Арбитр: Денис Шурман (Вишневое)

Стадион: «Минай» (с.Минай)

ВОРСКЛА – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 5
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Batya
Ворсклу із перемогою. Вася красень за Карпати віддав боржок фекалам...
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+1
Veter
Дуже був файний коментатор, що аж заслухався
Львов - без шансов...
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+1
Злий Глобинець
От і добре, от і молодці. Дай бог, закінчиться війна, і Ворскла підніметься на новий рівень. Проб'ється в єврокубки, як у 2010, і достойно виступить там. 
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+1
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