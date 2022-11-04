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  4. Виктор СКРИПНИК: «Львову очень сложно забить»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 16:02 |
196
0

Виктор СКРИПНИК: «Львову очень сложно забить»

Тренер «Ворсклы» - о победе над «Львовом»

04 ноября 2022, 16:02 |
196
0
Виктор СКРИПНИК: «Львову очень сложно забить»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу 1:0 над «Львовом» в 11-м туре УПЛ:

– Мы довольны тем, что заработали три очка, ведь играли против единственной команды, которая в нашем чемпионате выступает в пять защитников. Такой команде очень сложно забить. Могу поблагодарить своих подопечных за то, что они не опустили руки, не сникли после не забитого одиннадцатиметрового, и вообще уверенно наиграли на победу. Но всегда есть риск стандарта, любая подача в штрафную вызывает напряжение. Это имело место у нас, но я считаю, что мы были ближе ко второму голу, чем соперник к тому, чтобы сравнять счет.

– Владимира Чеснакова пришлось менять в первом тайме. Уже знаете, что с ним? В каком он состоянии?
– Я видел, что у него сломан нос. Это уже не в первый раз. Но надеемся, что он поправится и как можно скорее вернется к нам.

– В каком психологическом состоянии был Владлен Юрченко после нереализованного пенальти в конце первого тайма?
– Насколько я знаю, это не первый одиннадцатиметровый, который он не забил на протяжении своей карьеры. Хорошо знаем Юрченко и знаем, что это не повлияет на его психологическое состояние. Его замена не связана с этим эпизодом, она была по позиции. Мы хотели повысить уровень игры свежим игроком, добавить энергию команде.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Ворскла - Львов Львов Украинская Премьер-лига
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Источник UA-Football
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