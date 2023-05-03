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Чемпионат Украины
Львов
03.05.2023 14:00 – FT 0 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 15:59 | Обновлено 03 мая 2023, 16:29
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Шестое поражение подряд: Львов минимально уступил Александрии

Команда Анатолия Бессмертного еще больше приблизилась к вылету из УПЛ

03 мая 2023, 15:59 | Обновлено 03 мая 2023, 16:29
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2
Шестое поражение подряд: Львов минимально уступил Александрии
ФК Александрия

В матче 24-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «СКИФ» местный ФК «Львов», единолично занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата, принимал «Александрию».

В начале первого тайма, на 12-й минуте 18-летний центральный полузащитник «Александрии» Кирилл Сигеев открыл счет в поединке, забив дебютный мяч в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Хороший шанс увеличить разрыв в счете у «Александрии» был за семь минут до перерыва, когда Максим Третяьков, получив пас с фланга, пробивал по пустым воротам, однако попал в перекладину. Впрочем, лайнсмен все равно зафиксировал офсайд, поскольку игрок «Александрии» в момент передачи находился ближе к воротам, чем голкипер львовян Александр Рыбка.

В начале первого тайма команда Анатолия Бессмертного осталась вдесятером: Богдан Мышенко получил второй горчичник за фол против Третьякова, из-за чего был вынужден покинуть поле.

После этого игроки «Александрии» сбавили обороты и спокойно довели матч до победы, сэкономив силы на следующие поединки, что немаловажно, ведь в мае в Премьер-лиге очень плотный график.

ФК Александрия

Команда Руслана Ротаня одержала первую за последние пять туров победу, а подопечные Анатолия Бессмертного продлили серию поражений до шести матчей подряд.

«Львов» уже одной ногой в Первой лиге: за шесть туров до конца чемпионата отставание от 14-й строчки, которая позволит испытать удачу в переходных поединках, составляет 7 баллов. При этом у прямого конкурента «Руха» еще есть игра в запасе.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур

«Львов» – «Александрия» – 0:1

Сигеев (12)

Кузык (10), Мышенко (32) – Кожушко (46)

Мышенко (49)

«Львов»: Рыбка, Кузык, Никитюк, Игор, Симинин, Алибеков (Вовкун, 70), Мильченко, Богунов (Бугай, 70), Мышенко, Беляев (Сасовский, 72), Свржняк.

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Бондаренко, Мирошниченко (Матюшенко, 90), Ковалец, Третьяков, Сигеев, Кожушко (Скорко, 55), Копына, Михайленко (Мустафаев, 70), Рыбалка.

Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «СКИФ».

События матча

47’
Богдан Мишенко (Львов) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Сигеев (Александрия).
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Львов чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Львов - Александрия Денис Шаховец отчеты Анатолий Бессмертный
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Александр Белогубко
поздравляем Львов с переходом в 1 лигу досрочно----вы как Челси кому надо очки берите
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Alexander Киев
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