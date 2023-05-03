Львов – Александрия – 0:1. С удалением Мышенко. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 24-го тура УПЛ
В среду, 3 мая, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Львов» и «Александрия».
Украинская Премьер-лига, 24-й тур
«Львов» – «Александрия» – 0:1
Сигеев (12)
Мышенко (49)
«Львов»: Рыбка, Кузык, Никитюк, Игор, Симинин, Алибеков (Вовкун, 70), Мильченко, Богунов (Бугай, 70), Мышенко, Беляев (Сасовский, 72), Свржняк.
«Александрия»: Шевченко, Савченко, Бондаренко, Мирошниченко (Матюшенко, 90), Ковалец, Третьяков, Сигеев, Кожушко (Скорко, 55), Копына, Михайленко (Мустафаев, 70), Рыбалка.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Минимальная победа команды Йовичевича
Аргентинский форвард без разрешения клуба слетал в Саудовскую Аравию