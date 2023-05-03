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Львов
03.05.2023 14:00 – FT 0 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 17:23 |
217
0

Львов – Александрия – 0:1. С удалением Мышенко. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 24-го тура УПЛ

03 мая 2023, 17:23 |
217
0
Львов – Александрия – 0:1. С удалением Мышенко. Видео гола и обзор матча
ФК Александрия

В среду, 3 мая, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Львов» и «Александрия».

Украинская Премьер-лига, 24-й тур

«Львов» – «Александрия» – 0:1

Сигеев (12)

Мышенко (49)

«Львов»: Рыбка, Кузык, Никитюк, Игор, Симинин, Алибеков (Вовкун, 70), Мильченко, Богунов (Бугай, 70), Мышенко, Беляев (Сасовский, 72), Свржняк.

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Бондаренко, Мирошниченко (Матюшенко, 90), Ковалец, Третьяков, Сигеев, Кожушко (Скорко, 55), Копына, Михайленко (Мустафаев, 70), Рыбалка.

События матча

47’
Богдан Мишенко (Львов) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Сигеев (Александрия).
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Источник Sport.ua
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