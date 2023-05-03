Львов – Александрия. Ковалец и Рыбалка выйдут в основе

Сегодня, 3 мая «Львов» в 24-м туре УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Львов»: Рыбка, Кузик, Никитюк, Игор, Симинин, Алибеков, Мильченко, Богунов, Мышенко, Беляев, Свржняк

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Бондаренко, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков, Сигеев, Кожушко, Копина, Михайленко, Рыбалка