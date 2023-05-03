В среду, 3 мая, во Львове на поле стадиона «СКИФ» состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Львов» и «Александрия». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Львов

«Минай» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 16-е место. Он имеет 13 очка после 23 матчей. В активе у команды 3 победы и 4 ничьи, в пассиве – 16 поражений.

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Больше, чем «Львов», в нынешней УПЛ ни одна другая команда не проигрывала. Не мудрено, что сине-золотые замыкают таблицу чемпионата и вряд ли смогут улучшить свое положение до финиша сезона. А значит, по итогам кампании «Львову» придется принять понижение в классе. Впрочем, у команды еще сохраняются теоретические шансы на спасение, а значит ставить на ней крест раньше времени нельзя.

На сегодня «Львов» имеет серию из восьми поединков без побед. На почин весенней части чемпионата он в домашней игре переиграл «Минай» – 1:0. Далее последовала череда провалов – 1 ничья при семи поражениях. Львовяне проиграли 1:3 «Заре», затем сыграли 2:2 с «Кривбассом», потом последовали поражения от ««Динамо» (0:2), «Днепра-1» (2:5), «Шахтера» (1:2) и вновь «Шахтера» (теперь 0:2), «Металлиста 1925» (0:2) и «Вереса» (2:3).

Важной для «Львова» была предыдущая встреча сезона на поле «Вереса». Как-никак, а ровенчане – одни из конкурентов в борьбе за выживания. Но «львы» проиграли, чем, по мнению многих, подписали себе приговор на вылет из УПЛ. Впрочем, напомним, теоретические шансы у команды еще есть.

Александрия

«Александрия» располагается в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги на 5-й позиции. У него 34 очка после 22 матчей. В 8 поединках команда Руслана Ротаня победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражений.

Количество неудач у «Александрии» – второй по нынешней УПЛ показатель. А вот по миролюбию александрийская команда также среди лидеров лиги. Больше ничьих в сезоне только у «Металлиста 1925» (11).

В предыдущем туре подопечные Ротаня проиграли в Кривом Роге «Кривбассу» (1:2). Этим они прервали череду игр из трех ничьих – «Черноморец» (1:1), «Металлист 1925» (0:0) и «Ингулец» (0:0). А до этого у «Александрии» была победа – над «Ворсклой» со счетом 3:0. То был эпохальный выигрыш – единственный у команды в 2023 году. До него коллектив имел серию из четырех ничьих с момента рестарта чемпионата после зимней паузы.

В первых играх весны «Александрия» расходилась миром с «Металлистом 1925» (3:3), «Днепром-1» (2:2), «Минаем» (1:1) и «Металлистом» (0:0).

Дисквалифицированных на предстоящую игру у «Александрии» нет.

Статистика встреч

Соперники провели между собой в истории 12 очных поединков. На счету «Львова» 3 победы, александрийцы выиграли в четырех встречах, пять встреч завершились вничью. Мячи 14-12 в пользу «Александрии».

Фемида

Арбитром матча будет Максим Козыряцкий из Заорожья. Ассистенты арбитра – Александр Дашко (Вышгород) и Дмитрий Оганесян (Луганск). Резервный арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков).

Наблюдатель арбитража Украинской ассоциации футбола – Сергей Возняк (Николаев).

Ориентировочные составы

Львов: Юрчук – Симинин, Габриэль, Никитюк, Мишенко, Мильченко, Алибеков, Беляєв, Грисьо, Богунов, Свржняк.

Александрия: Шевченко – Скорко, Бондаренко, Бабогло, Копына, Рибалка, Мустафаев, Калитвинцев, Сигеев, Третьяков, Кулаков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его гости смогут сыграть лучше, чем хозяева. Ко всему, обе команды не порадуют результативностью. Так что нашей ставкой будет – победа второй команды с ТБ 2,5 в матче.

3 мая, среда