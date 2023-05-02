В среду, 3 мая, состоится поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и «Александрия». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 14:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.