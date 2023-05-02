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Украина. Премьер лига02 мая 2023, 09:51 | Обновлено 02 мая 2023, 10:01
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Львов – Александрия. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка 24-го тура украинской Премьер-лиги
02 мая 2023, 09:51 | Обновлено 02 мая 2023, 10:01
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В среду, 3 мая, состоится поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и «Александрия». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 14:00.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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