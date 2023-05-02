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Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 09:51 | Обновлено 02 мая 2023, 10:01
101
0

Львов – Александрия. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 24-го тура украинской Премьер-лиги

02 мая 2023, 09:51 | Обновлено 02 мая 2023, 10:01
101
0
Львов – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 3 мая, состоится поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и «Александрия». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 14:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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