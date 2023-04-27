Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд и де Брюйне разорвали Арсенал, поражение Прометея, победы в хоккее
Другие новости
27 апреля 2023, 07:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 07:29
508
0

Холанд и де Брюйне разорвали Арсенал, поражение Прометея, победы в хоккее

Главные новости за 26 апреля на Sport.ua

27 апреля 2023, 07:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 07:29
508
0
Холанд и де Брюйне разорвали Арсенал, поражение Прометея, победы в хоккее
Getty Images/Global Images Ukraine. Уокер, Зинченко, Бернарду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 апреля.

1A. Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
МанСити выиграл девятый из последних десяти матчей чемпионата Англии

1B. Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Украинский защитник «Арсенала» получил за игру с «Ман Сити» оценку 6.1

1C. Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Челси дома проиграл Брентфорду
Команда Михаила Мудрика продолжает катиться вниз

2. Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
Украинский клуб уступил в полуфинале команде «Тюрк Телеком»

3A. ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
Команда Вадима Шахрайчука забросила 7 шайб

3B. ЧМ по хоккею U-18. Украина в серии буллитов обыграла Венгрию
Еще одна победа сине-желтой команды по буллитам

4. Интер пробился в финал Кубка Италии, победив Ювентус
Единственный гол на 15-й минуте матча забил Федерико Димарко

5. Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Украинские гандболисты неудачно сыграли на Фарерских островах

6A. Луческу заменили коронарный стент. Операция по поводу коксартроза отложена
Наставник «Динамо» находится на больничной койке

6B. Два претендента из Бундеслиги. Летом Лунин может покинуть Реал
Украинский голкипер интересен дортмундской «Боруссии» и «Байеру»

7A. Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
Элина боролась, но снова не сумела победить

7B. Цуренко впервые в карьере выиграла матч основной сетки в Мадриде
Леся легко разобралась с соперницей в первом круг

7C. Взяла сет, но не развила. Ястремская попрощалась с Мадридом
Украинка завершила борьбу на турнире серии WTA 1000

8. Каскад ошибок. Китаец сумел отыграться в матче за шахматную корону
Дин Лижэнь выиграл 12-ю партию и сравнял счет в матче с Яном Непомнящим

9A. Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
В полуфиналах сыграют: Люка Бресель и Си Цзяхуэй, Марк Аллен и Марк Селби

9B. Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
Люка Бресель из Бельгии пробился в полуфинал чемпионата мира по снукеру

10A. Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Португальского специалиста небезосновательно сватают на Туманный Альбион

10B. От Облака до Гризманна: символическая сборная Атлетико всех времен
В день 120-летия «матрасников» вспоминаем самых ярких звезд этого клуба

10C. Лунин и Реал: пять лет впустую
Валерий Василенко констатирует очевидное: Андрею нужно уходить из «Мадрида»

По теме:
Лунин пропустил четыре мяча от Жироны, гол Пластуна, победа Ястремской
Победная воля Днепра-1, обещание Павелко, успех Украины на ЧМ по хоккею
Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Другие виды | 26 апреля 2023, 22:35 9
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024

Украинские гандболисты неудачно сыграли на Фарерских островах

Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Футбол | 26 апреля 2023, 23:59 21
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал

МанСити выиграл девятый из последних десяти матчей чемпионата Англии

AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
Футбол | 26.04.2023, 09:47
AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
АРТЕТА: Надо смотреть на себя в зеркало. Впереди 5 игр, все может случиться
Футбол | 27.04.2023, 03:53
АРТЕТА: Надо смотреть на себя в зеркало. Впереди 5 игр, все может случиться
АРТЕТА: Надо смотреть на себя в зеркало. Впереди 5 игр, все может случиться
ЛЭМПАРД: «Мы бы хотели волшебную палочку, но в футболе этого не происходит»
Футбол | 27.04.2023, 04:59
ЛЭМПАРД: «Мы бы хотели волшебную палочку, но в футболе этого не происходит»
ЛЭМПАРД: «Мы бы хотели волшебную палочку, но в футболе этого не происходит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
26.04.2023, 16:24 32
Теннис
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
25.04.2023, 13:45
Война
Александр УСИК: «Зеленский тренируется каждый день»
Александр УСИК: «Зеленский тренируется каждый день»
25.04.2023, 02:26 5
Бокс
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
25.04.2023, 22:23 35
Футбол
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
26.04.2023, 09:10 26
Футбол
Лунин и Реал: пять лет впустую
Лунин и Реал: пять лет впустую
26.04.2023, 14:31 57
Футбол
Бывший чемпион мира сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Бывший чемпион мира сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
25.04.2023, 14:26
Бокс
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
25.04.2023, 22:55 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности