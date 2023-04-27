Холанд и де Брюйне разорвали Арсенал, поражение Прометея, победы в хоккее

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 апреля.

1A. Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал

МанСити выиграл девятый из последних десяти матчей чемпионата Англии

1B. Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» получил за игру с «Ман Сити» оценку 6.1

1C. Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Челси дома проиграл Брентфорду

Команда Михаила Мудрика продолжает катиться вниз

2. Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка

Украинский клуб уступил в полуфинале команде «Тюрк Телеком»

3A. ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию

Команда Вадима Шахрайчука забросила 7 шайб

3B. ЧМ по хоккею U-18. Украина в серии буллитов обыграла Венгрию

Еще одна победа сине-желтой команды по буллитам

4. Интер пробился в финал Кубка Италии, победив Ювентус

Единственный гол на 15-й минуте матча забил Федерико Димарко

5. Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024

Украинские гандболисты неудачно сыграли на Фарерских островах

6A. Луческу заменили коронарный стент. Операция по поводу коксартроза отложена

Наставник «Динамо» находится на больничной койке

6B. Два претендента из Бундеслиги. Летом Лунин может покинуть Реал

Украинский голкипер интересен дортмундской «Боруссии» и «Байеру»

7A. Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде

Элина боролась, но снова не сумела победить

7B. Цуренко впервые в карьере выиграла матч основной сетки в Мадриде

Леся легко разобралась с соперницей в первом круг

7C. Взяла сет, но не развила. Ястремская попрощалась с Мадридом

Украинка завершила борьбу на турнире серии WTA 1000

8. Каскад ошибок. Китаец сумел отыграться в матче за шахматную корону

Дин Лижэнь выиграл 12-ю партию и сравнял счет в матче с Яном Непомнящим

9A. Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру

В полуфиналах сыграют: Люка Бресель и Си Цзяхуэй, Марк Аллен и Марк Селби

9B. Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд

Люка Бресель из Бельгии пробился в полуфинал чемпионата мира по снукеру

10A. Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход

Португальского специалиста небезосновательно сватают на Туманный Альбион

10B. От Облака до Гризманна: символическая сборная Атлетико всех времен

В день 120-летия «матрасников» вспоминаем самых ярких звезд этого клуба

10C. Лунин и Реал: пять лет впустую

Валерий Василенко констатирует очевидное: Андрею нужно уходить из «Мадрида»