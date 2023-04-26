Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Челси дома проиграл Брентфорду

В среду, 26 апреля, сыграны три поединка 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» нанес визит «Вест Хэму» и добился волевой победы со счетом 2:1.

Лондонский «Челси» принимал «Брентфорд» и проиграл – 0:2.

Украинец Михаил Мудрик начал игру в запасе «пенсионеров». В игру он вступил в перерыве, заменив Галлахера. Потерпев поражение, «Челси» довел серию матчей в АПЛ без побед до 6-ти (2 ничьи, 4 поражения) и во всех турнирах не побеждает уже в 8-ми поединках (2 ничьи, 6 поражений).

Порадовал своих поклонников «Ноттингем Форест», добившийся дома победы над «Брайтоном» – 3:1.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» идет шестым с 53-мя очками, у «Челси» 11-я позиция при 39 пунктах. «Брайтон» восьмой (49 очков), «Брентфорд» - 9-й (47 очков), «Вест Хэм» - 14-й (34 пункта), «Ноттингем Форест» на 17-й позиции (30 очков).

Чемпионат Англии. 33-й тур

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» – 1:2

Голы: Лукас, 12 (1:0). Гакпо, 18 (1:1). Матип, 67 (1:2).

«Челси» – «Брентфорд» – 0:2

Голы: Аспиликуэта, 37 автогол (0:2). Мбемо, 78 (0:2).

«Ноттингем Форест» – «Брайтон» – 3:1

Голы: Буонанотте, 38 (0:1). Гросс, 45+3 автогол (1:1). Данилу, 69 (2:1). Гиббс-Уайт, 90+1 (3:1).

На 11-й минуте Джонсон (Ноттингем Форест) не реализовал пенальти.