Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Челси дома проиграл Брентфорду
Команда Михаила Мудрика продолжает катиться вниз
В среду, 26 апреля, сыграны три поединка 33-го тура английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» нанес визит «Вест Хэму» и добился волевой победы со счетом 2:1.
Лондонский «Челси» принимал «Брентфорд» и проиграл – 0:2.
Украинец Михаил Мудрик начал игру в запасе «пенсионеров». В игру он вступил в перерыве, заменив Галлахера. Потерпев поражение, «Челси» довел серию матчей в АПЛ без побед до 6-ти (2 ничьи, 4 поражения) и во всех турнирах не побеждает уже в 8-ми поединках (2 ничьи, 6 поражений).
Порадовал своих поклонников «Ноттингем Форест», добившийся дома победы над «Брайтоном» – 3:1.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» идет шестым с 53-мя очками, у «Челси» 11-я позиция при 39 пунктах. «Брайтон» восьмой (49 очков), «Брентфорд» - 9-й (47 очков), «Вест Хэм» - 14-й (34 пункта), «Ноттингем Форест» на 17-й позиции (30 очков).
Чемпионат Англии. 33-й тур
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» – 1:2
Голы: Лукас, 12 (1:0). Гакпо, 18 (1:1). Матип, 67 (1:2).
«Челси» – «Брентфорд» – 0:2
Голы: Аспиликуэта, 37 автогол (0:2). Мбемо, 78 (0:2).
«Ноттингем Форест» – «Брайтон» – 3:1
Голы: Буонанотте, 38 (0:1). Гросс, 45+3 автогол (1:1). Данилу, 69 (2:1). Гиббс-Уайт, 90+1 (3:1).
На 11-й минуте Джонсон (Ноттингем Форест) не реализовал пенальти.
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