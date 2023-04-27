ЛЭМПАРД: «Мы бы хотели волшебную палочку, но в футболе этого не происходит»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о ситуации в команде после поражения от «Брентфорда» (0:2) в матче 33-го тура АПЛ:

«Сложный матч. Я немного сочувствую игрокам. Что касается игры, мы контролировали владение мячом. «Брентфорд» хорош в том, что они делают. Сегодня нам не хватало действий веры в последней трети поля, и мы проиграли матч.

Я не жалуюсь, но все идет против нас. Эта игра была понятной. Хотя мы не создавали больших моментов, но все время контролировали ситуацию. Реально сложный матч. Некоторые игроки хорошо справились, так что, возможно, пришло время давать им немного больше времени. На данный момент я не могу жаловаться на состав команды.

Мы очень хорошо сыграли с тремя защитниками против «Реала». Если действовать достаточно уверенно в ключевых моментам и более динамично в атаке, возможно в таком матче мы сможем победить.

Этот клуб пережил многое. Есть много хорошего в последнее время. Сейчас ситуация сложная. Мы бы хотели волшебной палочки, но в футболе этого не происходит, потому что Премьер-лига – тяжелый турнир. Мы должны бороться за наш шанс. Надо продолжать работать. Это непростой момент в сезоне, когда клуб привык много выигрывать, но таких целей и задач сейчас нет».