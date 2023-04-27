Англия27 апреля 2023, 01:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 02:02
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Челси – Брентфорд – 0:2. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
27 апреля 2023, 01:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 02:02
142
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В среду, 26 апреля, сыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
Лондонский «Челси» дома проиграл «Брентфорду» (0:2). Украинец Михаил Мудрик вышел на замену после перерыва.
«Челси» имеет 5 поражений подряд (учитывая Лигу чемпионов), а серия матчей в АПЛ без побед составляет 6 матчей (2 ничьих, 4 поражения).
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АПЛ. 33-й тур, 26 апреля
Челси – Брентфорд – 0:2
Голы: Аспиликуэта, 37 (автогол), Мбемо, 78.
Видеообзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
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