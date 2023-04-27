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  4. Челси – Брентфорд – 0:2. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
26.04.2023 21:45 – FT 0 : 2
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 апреля 2023, 01:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 02:02
142
0

Челси – Брентфорд – 0:2. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

27 апреля 2023, 01:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 02:02
142
0
Челси – Брентфорд – 0:2. Пятое поражение подряд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, сыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Челси» дома проиграл «Брентфорду» (0:2). Украинец Михаил Мудрик вышел на замену после перерыва.

«Челси» имеет 5 поражений подряд (учитывая Лигу чемпионов), а серия матчей в АПЛ без побед составляет 6 матчей (2 ничьих, 4 поражения).

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Челси – Брентфорд – 0:2

Голы: Аспиликуэта, 37 (автогол), Мбемо, 78.

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
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Источник Sport.ua
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