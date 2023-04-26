В среду, 26 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Челси» и «Брентфорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 11-е место с 39 очками после 31 матча. «Синие» имеют в активе 10 побед при 9 ничьих, а в пассиве у них 12 поражений.

Челси – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Брентфорд» располагается в таблице английского чемпионата на 10-й позиции – аккурат позицей выше «Челси». У него 44 очка после 32 встреч – 10 побед, 14 ничьих, 8 поражений.

Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция