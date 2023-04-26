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Челси
26.04.2023 21:45 - : -
Брентфорд
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26 апреля 2023, 06:58 | Обновлено 26 апреля 2023, 07:04
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Челси – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Синие» с Мудриком должны вспомнить вкус побед в АПЛ

26 апреля 2023, 06:58 | Обновлено 26 апреля 2023, 07:04
133
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Челси – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Челси» и «Брентфорд». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Челси

Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 11-е место с 39 очками после 31 матча. «Синие» имеют в активе 10 побед при 9 ничьих, а в пассиве у них 12 поражений.

В пяти последних матчах в АПЛ украинский полузащитник Михаил Мудрик и его партнеры обходились без побед – 2 ничьи и 3 поражения. В последний раз в чемпионате Англии «Челси» побеждал 11 марта, когда на выезде обыграл 3:1 «Лестер». Затем последовали ничья 2:2 дома с «Эвертоном», поражение 0:2 в родных стенах от «Астон Виллы», домашняя ничья 0:0 с «Ливерпулем», поражение 0:1 на выезде от «Вулвз и домашнее фиаско 1:2 в игре с «Брайтоном».

Более того, на данный момент во всех турнирах «Челси» имеет серию из семи встреч без побед – 2 ничьи, 5 поражений.

В таблице АПЛ по достижениям на своем поле «пенсионеры» занимают 12-е место. У них 23 очка набраны дома – 6 побед, 5 ничьих, 5 поражений.

Брентфорд

«Брентфорд» располагается в таблице английского чемпионата на 10-й позиции – аккурат позицей выше «Челси». У него 44 очка после 32 встреч – 10 побед, 14 ничьих, 8 поражений.

В шести последних встречах в АПЛ «Брентфорд» не может выиграть – 3 ничьи, 3 поражения. Последняя на сегодня победа команды в чемпионате датирована 15 марта – 2:0 над «Саутгемптоном» на выезде.

Если брать во внимание успехи на выезде, то нынче в АПЛ «Брентфорд» занимает 12-е место. У него 16 выездных очков после 16 матчей в гостях – 3 победы, 7 ничьих, 6 поражений.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева окажутся лучше гостей. При этом обе команды результативностью не порадуют и ТБ 2,5 в матче не сыграет. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды и ТМ 2,5 в матче.

Ориентировочные составы:

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Фофана, Бедьяшиль, Чиллуэл, Канте, Энцо Фернандес, Ковачич, Стерлинг, Хаверц, Жоау Феликс.

Брентфорд: Рая – Хики, Пиннок, Ми, Генри, Дасилва, Оньека, Йенсен, Мбемо, Висса, Тони.

26 апреля, вторник

«Челси» – «Брентфорд»
Лондон. «Стэмфорд Бридж». 19:45
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Челси - Брентфорд Михаил Мудрик Брентфорд прогнозы
Источник Sport.ua
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