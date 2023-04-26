От Облака до Гризманна: символическая сборная Атлетико всех времен

В украинском футболе словосочетание «третья сила» в нынешнем веке приобрело какое-то чуть ли не сакральное значение. Приевшаяся многолетняя борьба за чемпионство сугубо между «Динамо» и «Шахтером» (острословы отмечали: «В чемпионате Украины первые два места не разыгрываются») побуждала жаждущих интриги обозревателей и болельщиков видеть третью силу в других амбициозных (а порой амбициозных только декларативно) проектах. Так или иначе большинство из них постигла не лучшая судьба, а вот в Испании, а, вероятно, и в глобальной футбольной истории есть клуб, которому как нельзя лучше подходит определение «третья сила», – мадридский «Атлетико».

Этот клуб является 3-м по чемпионским титулам на Пиренеях, как, собственно, и 3-м по вице-чемпионствам, и, конечно, 1-м по количеству полученных «бронз» (таких в истории «матрасников» аж 18!), и в ближайшее время ничто не поколеблет эту стабильность. В разные исторические периоды более весомыми в упомянутом словосочетании были то слово «третья», то слово «сила». Вспомним тех, кто ковал славу «кольчонерос».

Детская мечта сбылась!

Вратарь: Ян Облак (родился в 1993 г.).

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Выбор кандидатуры на голкиперскую позицию очевиден. Ян Облак защищает ворота «Атлетико» уже почти десяток лет, и за это время снискал славу едва ли не самого сильного вратаря мира. 5 раз (больше, чем Тибо Куртуа или, например, суперзвезда 1980-х ванклабмен из Сан-Себастьяна Луис Арконада) он становился обладателем Трофея Саморы (этой наградой отмечают вратаря, который в среднем за матч пропускает меньше всех в испанском футболе, в советские времена, кстати, выдающегося испанского кипера принято было называть Заморой), в сезоне-2020/21 стал MVP Ла Лиги, ну, и добыл несколько командных побед: испанское чемпионство, национальный Суперкубок, триумфы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Уроженец небольшого городка Шкофья-Лока, что в центральной части Словении, признавался, что с детства мечтал играть в Ла Лиге. Был ли именно «Атлетико» клубом его детских грез, история умалчивает, вряд ли. Однако именно в составе «кольчонерос» он получил мировую славу и проявил свои лучшие профессиональные качества: скорость реакции, умение управлять защитниками и предугадывать действия форвардов команд-соперниц. Особенно мне запомнился в нынешнем сезоне матч Облака на выезде против «Жироны», когда Виктор Цыганков с партнерами так и не смогли пробить словенца, хотя возможностей имели предостаточно. А Облак за ту игру получил красноречивую оценку 7,86 от whoscorred.com. Идеальный матч провел, словом! И, надеюсь, немало таких у Яна впереди (имеет действующий контракт с «Атлетико» до 30 июня 2028 г.)

А могут ли быть какие-либо конкуренты у Облака за место в составе символической сборной? Ну, заметной фигурой в воротах «матрасников» в свое время был Мигель Рейна. Однако его ошибка в финале Кубка чемпионов в 1974 г. стоила, в итоге, мадридцам почетного трофея. Хосе Франсиско Молина? Фактически, суперски он провел всего один сезон в «Атлетико». Тибо Куртуа? А кто теперь вспомнит, что бельгиец играл за «индейцев»! Он уже прочно ассоциируется с «Реалом», где его карьера достигла расцвета. В общем, альтернатива Облаку здесь никак не просматривается!

Адвокатская защита

Защитники: Исасио Кальеха (1936–2019), Хуан Карлос Артече (1957–2010), Диего Годин (родился в 1986 г.), Томас Реньонес (родился в 1960 г.).

Слева в защите – звезда 1960-х Исасио Кальеха. На протяжении своей игровой карьеры он играл и на позиции левого, и на позиции центрального защитника. Впрочем, Кальеха невысок ростом – 172 см. Значит, целесообразнее, по-моему, отправить его на фланг. Без малого полтора десятка лет он отдал «кольчонерос». Забивал нечасто, ведь сосредотачивался в основном на выполнении основных обязанностей. Немало поиграл и за национальную сборную Испании, в составе которой выиграл континентальное чемпионство в 1964 г. Примечательно, что по окончании спортивной карьеры Исасио Кальеха долгое время работал как адвокат. Защитник есть защитник, чего там!

Хуан Карлос Артече перешел в «Атлетико» в 21-летнем возрасте и провел в составе «матрасников» 11 сезонов. Лишь несколькими матчами за «индейцев» в общем зачете он уступает Кальехе. Участвовал в неудачном для «кольчонерос» финале Кубка кубков-86 против команды Валерия Лобановского. Ушел из команды, да и вообще из футбола Артече в результате конфликта с эксцентричным президентом мадридцев Хесусом Хилем. Хотя и имел возможность выступать дальше. В итоге, он стал 7-м по общему количеству матчей за «Атлетико». А мог, если бы не ссорился с боссом, подняться в этом списке клубных легенд гораздо выше. К сожалению, послефутбольная судьба Артече сложилась трагически: он ушел из жизни в 53-летнем возрасте, проиграв борьбу с коварной болезнью – раком крови.

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Годин против Гарета Бэйла

Уругваец Диего Годин, или Эль Фараон – столп обороны «Атлетико» 2010-х гг. Не знаю, как у вас, а у меня «Атлетико» прошлого десятилетия ассоциируется именно с этой монументальной фигурой. 187-сантиметровый гренадер едва ли не главная единица в тактических построениях Диего Симеоне. Учитывая подчеркнуто защитную манеру игры «кольчонерос» против фаворитов (и бумажных, и не совсем), его роль в успехах клуба того периода (чемпионство, завоевание национального кубка и Суперкубка Испании, две победы в Лиге Европы) определяющая. Жесткий, неуступчивый, умеет читать игру. Его место в символической сборной «Атлетико» всех времен не подлежит сомнению.

Невысокий (171 см), но крепкий, выносливый и быстрый Томас Реньонес – справа в защите. Играл за «матрасников» в 1980-х (переехал в Мадрид из «Компостелы» 21-летним жаждущим побед юношей) – первой половине 1990-х гг. Стал в составе столичного клуба чемпионом страны, 4-кратным обладателем Кубка Испании, однажды завоевал с командой и национальный суперкубок. А добиться Реньонесу европейского успеха – завоевать Кубок кубков в 1986 г. – помешало киевское «Динамо», которое вчистую разбило мадридцев в лионском финале – 3:0. В послеигровой карьере Томас провел несколько лет за решеткой за взяточничество и мошенничество.

И рекордсмен, и Легенда

Полузащитники: Коке (родился в 1992 г.), Энрике Кольяр (родился в 1934 г.), Аделардо (родился в 1939 г.), Хуан Карлос Агилера (родился в 1969 г.).

Кто сказал, что лучшие времена нынешнего капитана «матрасников» Коке позади! Да, в свое время (пять лет назад) рыночная цена на этого полузащитника, ориентированного на оборону, достигала 70 млн евро. Однако и ныне воспитанник «Атлетико» и ванкламен продолжает радовать публику своим мастерством. Оно проявляется, прежде всего, в неуступчивости на футбольном поле. В то же время его нельзя назвать грязным игроком, Жесткий, но не жестокий, хотя иногда случаются битвы на футбольных полях, чего уж там. За мартовский матч против «Севильи» (6:1) Коке удостоился оценки 7,21 от whoscorred.com. Рекордсмен «Атлетико» по количеству проведенных матчей имеет все шансы установить рекорд, к которому даже приблизиться будет сложновато. Собственно, ему всего 31.

Хотя родная позиция Энрике Кольяра (быстрый, изобретательный, техничный игрок «Атлетико» конца 1950-х – 1960-х гг.) в линии нападения, поставлю его на левый фланг полузащиты. С ростом 165 см и взрывной скоростью он там, по-моему, будет выглядеть органично.

Чемпион Европы 1964 г. Аделардо является 2-м в истории по количеству проведённых матчей игроком «кольчонерос» после Коке и одним из самых результативных полузащитников в истории клуба. Представить себе состав «Атлетико» в 1960-х – первой половине 1970-х гг. без этого системообразующего полузащитника было сложно. Примечательно, что Аделардо в составе «Атлетико» стал в 1974 г. обладателем Межконтинентального кубка (и первым как капитан команды поднял вожделенный трофей над головой), в то же время, не выиграв ни одного еврокубка. Дело в том, что действующий обладатель Кубка чемпионов «Бавария» от участия в противоборстве с лучшей командой того сезона в Южной Америке – аргентинским «Индепендьенте» – отказалась. Расположу Аделардо под нападающими и добавлю, что кому угодно прозвище «Легенда» не дают.

А номинального правого защитника Хуана Карлоса Агилеру размещу на правом фланге полузащиты. Конец ХХ – начало ХХІ столетия с небольшим перерывом он провел в составе «Атлетико». Даже удостоился с «рохи-бланкос» титула победителя Сегунды (sic, есть и такой трофей в коллекции «индейцев») в сезоне-2001/02.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Как вариант вместо Коке можно задействовать Габи – звезду 2010-х. Однако Габи существенно проигрывает коллеге по количеству матчей и времени, проведенному в клубе. Хотя, не скрою, навыигрывал с «Атлетико» Габи немало.

Чемпионское представительство

Нападающие: Фернандо Торрес (родился в 1984 г.), Антуан Гризманн (родился в 1991 г.).

Фернандо Торрес, или Эль Ниньо действительно напоминал знаменитый ураган. Часто он становился автором истинных шедевров на футбольном поле. Торрес – коренной «атлетист». За этот клуб болел еще его дедушка. Он, собственно, и привил внуку эту страсть. И пусть Торрес (этот все-таки не ванклабмен, а в большей степени странник-пилигрим) имел счастье поиграть за многие топ-клубы (и «Ливерпуль», и «Челси», и в меньшей степени «Милан»), именно «Атлетико» был по-настоящему его командой.

Чемпион мира-2018 Антуан Гризманн так же у рядового болельщика ассоциируется с «рохи-бланкос». Гризманн является 3-м бомбардиром клуба в истории, однако он – действующий игрок «Атлетико» и, следовательно, имеет все шансы выйти со временем не 1-ю строчку в этом историческом состязании. Показательно, что в минувший уик-энд на «Камп Ноу», когда его команда минимально уступала «Барсе», на 5-й компенсированной минуте (из 4-х добавленных, к слову) именно розововолосый нападающий гостей пробивал по воротам соперников. Но удар заблокировали, и, по крайней мере, не проиграть к юбилейной дате у «атлетов» не получилось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Торрес

Альтернатива? Ну, собственно, два лучших бомбардира «Атлетико» в истории: Луис Арагонес и Адриан Эскудеро. «Мудрец из Орталесы» больше запомнился мне как тренер (повесил бутсы на гвоздь он тогда, когда я пребывал в нежном возрасте, да, и как забыть энтренадора команды, которую киевское «Динамо» одолело в финале Кубка кубков-86!), а как футболист все-таки по большому счету, кроме национальных титулов, ничего не выигрывал, хотя забивал немало. Известным бомбардиром был коренной мадридец Адриан Эскудеро, однако его голевые достижения пришлись на романтические времена после Второй мировой, когда испанские команды не слишком-то и пеклись о защитной работе, и у форвардов была фактически «зеленая улица». То же касается и голеадора 1940-х Пако Кампоса. Вечный футбольный пилигрим Диего Форлан? Да, он в течение четырех лет регулярно забивал за «Атлетико» и внес вклад в завоевание клубом трофея Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Однако его отнюдь не ванкламеновский нрав повел его в дальнейшем скитаться по футбольному свету. Этот искусный форвард и одновременно настоящий футбольный странник-вояжер надолго ни в одном клубе не задерживался. И четыре года в «Атлетико» – личный европейский рекорд уругвайца.

Третья сила!

Своим появлением на свет 26 апреля 1903 г. «Атлетико» обязан трем баскским студентам и поначалу был чем-то вроде филиала бильбаинского «Атлетика». Отсюда и название, и цвет футболок (с самого начала и у «Атлетико», и у «Атлетика» они, правда, были в бело-голубую полоску, но через какое-то время клубы перекрасились). Впоследствии он приобрел самостоятельность. В элиту «атлеты» входили не нахрапом, а постепенно. И сейчас это – уважаемая в Европе футбольная единица, имеющая набор первоклассных звезд во всех линиях, амбициозного и изобретательного тренера, модерный стадион и приличную финансовую базу. И обратите внимание: в сборной клуба всех времен сверкают и нынешние звезды!

Количество фанатов? Может, поклонники «Атлетико» иногда и завидуют другим клубам, но, собственно, и им есть чем гордиться! В прошлом году самая уважаемая группировка фанатов этого мадридского клуба Frente Atletico громко отметила свое 40-летие! Отдыхая несколько лет назад на каталонском курорте Калелья неподалеку от Барселоны, обратил внимание, что среди отдыхающих-испанцев часто попадались парни и девушки (а также седовласые пенсионеры) в футболках «Атлетико». Конечно, конкуренцию «Барсе» на пляжах Каталонии в этом смысле составить нелегко, но, вероятно, среди реплик других футбольных клубов «матрасники» были самыми популярными. Хотя на бульваре Рамбла в центре Барселоны фан-шоп «Реала» чувствовал себя очень уютно (большинство его посетителей все же – иностранцы, но их там – видимо-невидимо!), а вот аналогичных заведений «Атлетико» я в столице Каталонии не увидел. Может, плохо искал, кто знает. А может, если судьба еще приведет меня в каталонскую столицу через некоторое время, найти фан-шоп «Атлетико» и не будет такой уж сверхзадачей (и люду там будет густо-густо!). С юбилейной датой, истинная третья сила!

Алексей РЫЖКОВ