Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко

В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1). Команды провели на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

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Веб-портал WhoScored выставил лидерам хозяев поля две очень высокие оценки, близких к максимальным 10.0.

Оценку 9.8 получил норвежский форвард хозяев поля Эрлинг Холанд, который забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи

Бельгиец Кевин де Брюйне оформил дубль для горожан, и его игра была оценена в 9.7.

Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч за канониров и получил за игру невысокую оценку 6.1, примерно как и вся команда (средняя оценка – 6.15)

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Манчестер Сити – Арсенал – 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+2, Холанд, 90+4 – Холдинг, 86.

Оценки WhoScored за матч