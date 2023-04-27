Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Англия
27 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:31
529
0

Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» получил за игру с «Ман Сити» оценку 6.1

27 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:31
529
0
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1). Команды провели на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Веб-портал WhoScored выставил лидерам хозяев поля две очень высокие оценки, близких к максимальным 10.0.

Оценку 9.8 получил норвежский форвард хозяев поля Эрлинг Холанд, который забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи

Бельгиец Кевин де Брюйне оформил дубль для горожан, и его игра была оценена в 9.7.

Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч за канониров и получил за игру невысокую оценку 6.1, примерно как и вся команда (средняя оценка – 6.15)

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Манчестер Сити – Арсенал – 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+2, Холанд, 90+4 – Холдинг, 86.

Оценки WhoScored за матч

По теме:
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Артета подтвердил свою беспомощность в очной борьбе с Гвардиолой
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Арсенал WhoScored
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»
Футбол | 26 апреля 2023, 14:35 4
Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»
Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»

Бывший наставник «Динамо» сравнил двух легенд украинского футбола

Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Челси дома проиграл Брентфорду
Футбол | 26 апреля 2023, 23:38 1
Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Челси дома проиграл Брентфорду
Ливерпуль обыграл Вест Хэм, Челси дома проиграл Брентфорду

Команда Михаила Мудрика продолжает катиться вниз

ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
Хоккей | 26.04.2023, 16:05
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
Мудрик – в запасе Челси на матч с Брентфордом
Футбол | 26.04.2023, 20:52
Мудрик – в запасе Челси на матч с Брентфордом
Мудрик – в запасе Челси на матч с Брентфордом
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Футбол | 26.04.2023, 06:43
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
25.04.2023, 11:45 3
Бокс
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
25.04.2023, 18:11 2
Бокс
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
25.04.2023, 22:55 13
Футбол
Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
26.04.2023, 16:24 32
Теннис
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
25.04.2023, 10:50 59
Футбол
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
25.04.2023, 21:55 5
Футбол
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
25.04.2023, 22:23 35
Футбол
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
26.04.2023, 20:23 6
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности