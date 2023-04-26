Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№1088 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде.

В матче первого круга основы украинка проиграла Александре Саснович (№47 WTA).

Мадрид. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович – 4:6, 5:7

Отметим, что во втором сете Свитолина вела в счете 3:1, но растеряла преимущество.

Это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз. После возвращения ее статистика не впечатляет – одна победа в пяти матчах.

Саснович в следующем раунде сразится против 29-й сеяной Марии Боузковой из Чехии.

Отметим, что турнир в Мадриде – один из наименее успешных для украинки. Она играла здесь 8 раз, но лишь трижды сумела дойти до второго круга.

Также в основной сетке турнира в Мадриде выступят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко.