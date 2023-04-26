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  4. Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
WTA
26 апреля 2023, 16:24 | Обновлено 26 апреля 2023, 16:39
1494
16

Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде

Элина боролась, но снова проиграла

26 апреля 2023, 16:24 | Обновлено 26 апреля 2023, 16:39
1494
16
Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№1088 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде.

В матче первого круга основы украинка проиграла Александре Саснович (№47 WTA).

Мадрид. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович – 4:6, 5:7

Отметим, что во втором сете Свитолина вела в счете 3:1, но растеряла преимущество.

Это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз. После возвращения ее статистика не впечатляет – одна победа в пяти матчах.

Саснович в следующем раунде сразится против 29-й сеяной Марии Боузковой из Чехии.

Отметим, что турнир в Мадриде – один из наименее успешных для украинки. Она играла здесь 8 раз, но лишь трижды сумела дойти до второго круга.

Также в основной сетке турнира в Мадриде выступят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко.

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WTA Мадрид Элина Свитолина Александра Саснович
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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axylinam
Лишнего веса у Свитолиной нет, наберёт форму и если повезёт, как минимум вернётся в двадцатку сильнейших
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+4
Stanislav Matusevych
Саснович не розпуляла всі м'ячі у молоко, а у цьому випадку при нинішніх розкладах результат є трохи передбачуваним. Мене дивують букмекери, які після минулих матчів ставили Еліну невеликим фаворитом проти представниці топ-50.
Три турніри за замороженим рейтингом Еліна вже відіграла. Тепер цікаво, коли пройдуть інші 9, що залишилися, як вчинить Світоліна? Гратиме 15-25 тисячники? Адже жодних передумов для успішних виступів на рівні WTA у найближчий час немає. Проситиме WC? Подекуди вона їх отримає. Але сенсу з того?
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+3
Александр Ад
так.важкувато Еля виглядае на корті,не відчувае розмірів,корту,слабка фізіка не дае успішно подати 1 подачу ,особо в 2 сеті,приймае невірні рішення,одноманітність дій і т.д. це не дае можливости виграшу.Залишаеться тільки сподиватися.що до "любимого"Риму,покращить свою гру.
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+2
sirjoga
ще декілька поспіль програшів і до фізичних некондицій додасться психологічна яма.
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+2
Обсервер Влад
І навіть після цього Світоліна все одно має найбільше шансів бути в умовних скажімо ТОП-20, ніж усі решта наших "талановитих" молодших тенісисток. Як би це сумно не звучало
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+1
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Alehandro
дуже млява і одноманітна гра від Еліни. Про якийсь прогрес поки і мова не йде. Як завжди накидання суперниці в центр корта... подача ніяка і саснович першу подачу приймає ближче до корту, ніж Еліна другу - ніякої гостроти ні на своїй, ні на чужій...
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+1
dudigo78
Поки ще не буду нічого критичного писати. Ще зачекаю місяць-два. Але певні висновки негативні для себе зробив
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+1
introvert
Колись Еліна хоч і грала постійно через центр, але хоча би цілила під задню лінію. Тепер і до хавкорту не добиває. Які тут можуть бути шанси?
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+1
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rozalievka
В очередной раз. не было сомнений. что наша 'Элинчка сольет тут. ...
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0
Макс Максов
До оптимальної форми, ще далеко...
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0
Олексій Олексієв
Потроху набирає форму. Хоча зараз конкуренція у WTA дуже потужна.
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0
Vlad Ltava
А далі Рим і та сама картина . Надія тільки на співачку ротом Даянулечку .
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-2
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