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Кубок Италии
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26.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Ювентус
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Италия
26 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:11
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Интер пробился в финал Кубка Италии, победив Ювентус

Единственный гол на 15-й минуте матча забил Федерико Димарко

26 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:11
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0
Интер пробился в финал Кубка Италии, победив Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте матча забил Федерико Димарко

Первый матч завершился вничью (1:1). и «Интер» вышел в финал Кубка Италии.

В другом полуфинале встречаются «Кремонезе» и «Фиорентина» (пеервый матч – 0:2, ответная игра – 27 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала, 26 апреля

Интер – Ювентус – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Димарко, 15

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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