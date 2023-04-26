Кубок Италии
26.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Италия26 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:11
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Интер пробился в финал Кубка Италии, победив Ювентус
Единственный гол на 15-й минуте матча забил Федерико Димарко
26 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:11
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В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.
Единственный гол на 15-й минуте матча забил Федерико Димарко
Первый матч завершился вничью (1:1). и «Интер» вышел в финал Кубка Италии.
В другом полуфинале встречаются «Кремонезе» и «Фиорентина» (пеервый матч – 0:2, ответная игра – 27 апреля).
Кубок Италии. 1/2 финала, 26 апреля
Интер – Ювентус – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Димарко, 15
События матча
15’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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