Кубок Италии
26.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Италия27 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 05:40
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Интер – Ювентус – 1:0. Победный мяч Димарко. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного поединка полуфинала Кубка Италии
27 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 05:40
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В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.
Единственный гол на 15-й минуте матча забил Федерико Димарко. Первый матч завершился вничью (1:1). и «Интер» вышел в финал Кубка Италии.
В другом полуфинале встречаются «Кремонезе» и «Фиорентина» (пеервый матч – 0:2, ответная игра – 27 апреля).
Читайте также:Интер пробился в финал Кубка Италии, победив Ювентус
Кубок Италии. 1/2 финала, 26 апреля
Интер – Ювентус – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Димарко, 15
События матча
15’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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