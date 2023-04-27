Интер – Ювентус – 1:0. Победный мяч Димарко. Видео гола и обзор матча

В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте матча забил Федерико Димарко. Первый матч завершился вничью (1:1). и «Интер» вышел в финал Кубка Италии.

В другом полуфинале встречаются «Кремонезе» и «Фиорентина» (пеервый матч – 0:2, ответная игра – 27 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала, 26 апреля

Интер – Ювентус – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Димарко, 15