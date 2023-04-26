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Кубок Италии
Интер Милан
26.04.2023 22:00 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 апреля 2023, 01:47 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:48
12
0

Интер – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 26 апреля в 22:00 по Киеву

26 апреля 2023, 01:47 | Обновлено 26 апреля 2023, 01:48
12
0
Интер – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00.

В этом сезоне команды дважды играли в чемпионате – оба раза победил «Ювентус» (2:0 – дома и 1:0 – на выезде).

Первый матч на поле «Ювентуса» завершился ничьей – 1:1.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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