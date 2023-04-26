Интер Милан

В среду, 26 апреля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу, в котором сыграют миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток арбитра Даниэле Довери из Рима прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Интер



Миланский «Интер» после потери чемпионского титула по итогам прошлого сезона продолжает находится в кризисе, причины для которого кроются не только в происходящем на футбольном поле. Один из крупнейших клубов Италии будто бы не может найти себя в современном мире, реализовывая все новые и новые тактические идеи, вот только большинство из них кажутся морально устаревшими. Доходит до того, что поражение от условной «Монцы» (0:1) несколькими неделями ранее воспринимается болельщиками как обыденная неудача, а не из ряда вон выходящая ситуация, как этот было бы еще буквально два года назад.

Что примечательно, и тогда, и сейчас, у руля команды стоит один и тот же человек – Симоне Индзаги. Вот только еще во время зимней трансферной кампании вокруг его возможной отставки постоянно возникали все новые и новые слухи, так что уже, наверное, никто не удивится, если «нерадзурри» начнут новый сезон с новым наставником. Вот только надо бы сначала доиграть на достойном уровне текущую кампанию, и еще совершенно не факт, что «Интер» будет представлен в еврокубках от Италии в следующем году.

Шестое место в чемпионате, подвешенное состояние в полуфинале Кубка страны и будущие полуфинальные битвы против «Милана» на аналогичной стадии Лиги чемпионов УЕФА – у Индзаги есть все карты в руках для того, чтобы перевести этот сезон в исполнении своей команды из состояния «посредственный» в «сенсационно успешный». Но верят ли в главного тренера собственные фанаты, учитывая крайне спорную форму команды в Серии A в последних матчах? Ответная дуэль против «Юве» будет начинаться фактически с чистого листа, после ничьей на «Альянц Стэдиум» (1:1), поэтому «змеи» имеют возможность впервые в сезоне обыграть принципиального соперника по Derby d'Italia.

Ювентус



Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри несколько месяцев подряд неустанно напоминал журналистам о том, что у его команды неправомерно забрали 15 очков в текущем розыгрыше итальянской Серии A, и если бы не эти «палки в колеса» от Федерации футбола, то «Старая Синьора» непременно боролась бы даже за чемпионский титул против неаполитанского «Наполи». Однако посреди прошлой недели эти самые баллы начислили обратно на счет его команды на время подготовки окончательных результатов расследования, и «зебры» на радостях даже вышли в полуфинал Лиги Европы УЕФА по итогам дуэли против лиссабонского «Спортинга».

Вот только затем у них по календарю стоял домашний суперматч против того-таки «Наполи», который в итоге остался за будущими чемпионами страны (0:1). Стало быть, «Ювентусу» в этом сезоне далеко не только до «южан», но еще и будет проблематично догнать римский «Лацио», которому удается сохранять за собой вторую строчку. Попасть на поле главной арены страны, «Стадио Олимпико», туринцы в этом сезоне смогут только в том случае, если обыграют «Интер» в ответной встрече полуфинальной дуэли в Кубке Италии. В вероятности этого события есть несколько поводов для сомнений – «зебры» с большим трудом достигают успехов на поле «змей», хотя и дважды обыгрывали их по ходу текущей кампании. А еще у «Юве» плечами серия из шести посредственных матчей, где удачной в плане результата, а не игры, можно назвать только первую встречу против «Спортинга» (1:0).

Ориентировочные составы



«Интер»: Онана – Бастони, Ачерби, Дармиан – Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис – Лукаку, Мартинес.

«Ювентус»: Перин – Гатти, Бремер, Данило – Костич, Рабио, Локателли, Фаджоли, Кьеза – Ди Мария – Влахович.

Не сыграют: Дальберт, Мхитарян, Ханданович, Шкриниар – Кайо, Ихаттарен, Кин.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева сделают шаг в финал. Нашей ставкой будет позиция – Проход. «Интер» с коэффициентом 1.61.

26 апреля, среда