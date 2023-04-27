Симоне ИНДЗАГИ: «Мы ни сантиметра не уступили Ювентусу»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

«Прекрасный вечер, много честной борьбы, обе команды играли интенсивно с первой и до последней минуты. Очевидно, что моя команда заслужила выход в финал по итогам двух матчей. Мы очень довольны, поскольку хотели вернуться в Рим любой ценой.

В этом сезоне осталось 10 матчей, надеемся, что по факту будет на одну игру больше. Сегодня мы ни сантиметра не уступали сильному сопернику. Временами мы поднимались для прессинга, в другие моменты отходили в оборону. У меня остались хорошие впечатления от матча.

Мы с Аллегри очень уважаем друг друга, наши пути много лет пересекаются. Он поздравил меня с выходом в полуфинал Лиги чемпионов», - сказал Индзаги.