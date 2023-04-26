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  4. Два претендента из Бундеслиги. Летом Лунин может покинуть Реал
Испания
26 апреля 2023, 23:45 |
761
3

Два претендента из Бундеслиги. Летом Лунин может покинуть Реал

Украинский голкипер интересен дортмундской «Боруссии» и «Байеру»

26 апреля 2023, 23:45 |
761
3
Два претендента из Бундеслиги. Летом Лунин может покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин грядущим летом может покинуть испанский клуб.

Интерес к украинцу проявляют два клуба немецкой Бундеслиги – дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер».

Вероятнее всего, «Реал» будет не против продажи Лунина, так как игра того вызывает нарекания в мадридской команде. Кроме того, контракт украинца с испанским клубом истекает через год – в июле 2024-го.

Напомним, летом 2018 года «Реал» заплатил «Заре» за Лунина 8,5 миллионов евро. Ныне портал Transfermarkt оценивает голкипера в 5 миллионов евро.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Байер трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Calciomercato
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tato88
5 років на банці   Кобін згадався)
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0
nivavn
Спорт юа, як завжди, вміють придумувати фантастичні оповідання...
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0
Троянец
Бросай всё девушку которая любит Мадрид и деньги всё бросай и быстрей в Бундеслигу  пока ты ещё кому-то нужен. То будешь в Ингульце играть,а девушка твоя у фермера  работу найдет в кабинете .
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-2
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