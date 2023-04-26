Два претендента из Бундеслиги. Летом Лунин может покинуть Реал

24-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин грядущим летом может покинуть испанский клуб.

Интерес к украинцу проявляют два клуба немецкой Бундеслиги – дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер».

Вероятнее всего, «Реал» будет не против продажи Лунина, так как игра того вызывает нарекания в мадридской команде. Кроме того, контракт украинца с испанским клубом истекает через год – в июле 2024-го.

Напомним, летом 2018 года «Реал» заплатил «Заре» за Лунина 8,5 миллионов евро. Ныне портал Transfermarkt оценивает голкипера в 5 миллионов евро.