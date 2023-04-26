Луческу заменили коронарный стент. Операция по поводу коксартроза отложена

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в ближайшее время перенесет операцию по поводу коксартроза, что причиняло ему сильную боль в течение некоторого времени и мешало нормально ходить.

Вмешательство, как и сообщал румынский специалист, пройдет в Киеве, однако перед ним медики, зная о предыдущих проблемах Луческу с сердцем (Мирча в 1992 и 2009 годах пережил два прединфарктных состояния), настояли на необходимости проведения детального кардиологического обследования пациента.

В итоге было принято решение о замене коронарного стента, что и было выполнено. После такой процедуры пациенту потребуется несколько дней покоя, а потому оперативное вмешательство по поводу коксартроза перенесли на понедельник, 1 мая.

Напомним, что в связи с проблемами со здоровьем у Луческу исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Александр Шовковский.