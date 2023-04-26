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  4. Луческу заменили коронарный стент. Операция по поводу коксартроза отложена
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 23:05 |
1509
3

Луческу заменили коронарный стент. Операция по поводу коксартроза отложена

Наставник «Динамо» находится на больничной койке

26 апреля 2023, 23:05 |
1509
3
Луческу заменили коронарный стент. Операция по поводу коксартроза отложена
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в ближайшее время перенесет операцию по поводу коксартроза, что причиняло ему сильную боль в течение некоторого времени и мешало нормально ходить.

Вмешательство, как и сообщал румынский специалист, пройдет в Киеве, однако перед ним медики, зная о предыдущих проблемах Луческу с сердцем (Мирча в 1992 и 2009 годах пережил два прединфарктных состояния), настояли на необходимости проведения детального кардиологического обследования пациента.

В итоге было принято решение о замене коронарного стента, что и было выполнено. После такой процедуры пациенту потребуется несколько дней покоя, а потому оперативное вмешательство по поводу коксартроза перенесли на понедельник, 1 мая.

Напомним, что в связи с проблемами со здоровьем у Луческу исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Александр Шовковский.

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Источник Gazeta Sporturilor
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Serhii P.
діду вже пора відпочивати
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Tasha19
Здоров'я! І мабуть пора вже на пенсію.
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Теннис
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