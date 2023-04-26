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  4. Цуренко впервые в карьере выиграла матч основной сетки в Мадриде
WTA
26 апреля 2023, 19:00 | Обновлено 26 апреля 2023, 19:05
1417
4

Цуренко впервые в карьере выиграла матч основной сетки в Мадриде

Леся легко разобралась с соперницей в первом круг

26 апреля 2023, 19:00 | Обновлено 26 апреля 2023, 19:05
1417
4
Цуренко впервые в карьере выиграла матч основной сетки в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В первом раунде украинка уверенно обыграла Лючию Бронцетти из Италии (№97 WTA).

Мадрид. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча между теннисистками.

Цуренко в восьмой раз сыграла на турнире в Мадриде, но впервые сумела выиграть матч в основной сетке. Ранее она выиграла на этих кортах лишь два матча квалификации в 2013 году.

В следующем раунде Цуренко сразится против 25-й сеяной швейцарки Жиль Тайхманн.

Ранее свой матч первого круга проиграла Элина Свитолина.

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WTA Мадрид Леся Цуренко Лючия Бронцетти
Источник Sport.ua
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Elis
Молодець Леся! А ще недавно "вболівальники" її тут на пенсію відправляли, як тепер Еліну. Але Леся набрала форму і на своєму рівні доволі непогано грає. Здоров'я Лесі і щоб травми не турбували! 
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+6
Александр Ад
молодець,без шансів для суперниці
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+5
ihor63
 Як в нас кажуть, стара кляча борозни не псує, але вже глибоко не оре
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0
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