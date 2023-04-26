Цуренко впервые в карьере выиграла матч основной сетки в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В первом раунде украинка уверенно обыграла Лючию Бронцетти из Италии (№97 WTA).

Мадрид. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча между теннисистками.

Цуренко в восьмой раз сыграла на турнире в Мадриде, но впервые сумела выиграть матч в основной сетке. Ранее она выиграла на этих кортах лишь два матча квалификации в 2013 году.

В следующем раунде Цуренко сразится против 25-й сеяной швейцарки Жиль Тайхманн.

Ранее свой матч первого круга проиграла Элина Свитолина.