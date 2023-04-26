Цуренко впервые в карьере выиграла матч основной сетки в Мадриде
Леся легко разобралась с соперницей в первом круг
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Мадриде.
В первом раунде украинка уверенно обыграла Лючию Бронцетти из Италии (№97 WTA).
Мадрид. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 6:3
Это была первая встреча между теннисистками.
Цуренко в восьмой раз сыграла на турнире в Мадриде, но впервые сумела выиграть матч в основной сетке. Ранее она выиграла на этих кортах лишь два матча квалификации в 2013 году.
В следующем раунде Цуренко сразится против 25-й сеяной швейцарки Жиль Тайхманн.
Ранее свой матч первого круга проиграла Элина Свитолина.
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