Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал

С самого начала матча действующие чемпионы четко дали понять, что вышли на игру с запредельным настроем. За три минуты хозяева организовали два опасных момента у ворот Рамсдейла, в одном из которых он неудачно сыграл на перехвате, что едва не привело к голу.

Уже на 7-й минуте «МанСити» открыл счет. Стоунз отдал длинную передачу в центр поля на Холанда, тот отпасовал дальше на Де Брюйне, который в окружении нескольких игроков «Арсенала» точно пробил из-за пределов штрафной в ближний угол ворот Рамсдейла.

Поведя в счете, хозяева немного сбавили обороты. Игроки «Арсенала» взяли мяч под контроль, правда, зачастую владели им на своей половине поля. Подопечные Гвардиолы активно защищались, при этом они очень грамотно использовали малейшие ошибки соперника, чтобы организовать свои быстрые атаки. Особенно это было заметно, когда «Арсенал» шел в прессинг на чужой половине поля. Стоило кому-то из «канониров» недоработать, хозяева сразу же длинной или средней передачей оставляли не у дел больше половины игроков «Арсенала».

Самыми активными и опасными в составе «МанСити» были Де Брюйне и Холанд. Они практически вдвоем разрывали оборону гостей и создавали опасные моменты. У Холанда, который более чем легко разбирался с оппонентами, было несколько хороших возможностей для взятия ворот, но хозяев спасал Рамсдейл.

twitter.com/Arsenal

«Арсенал» в первом тайме выглядел беспомощным: в защите игроки вчистую проигрывали в скорости своим оппонентам, в атаке не могли дойти до ворот Эдерсона. Логичным воплощением преимущества «МанСити» стал второй гол, забитый на последних минутах: Де Брюйне навесил со штрафного, Стоунз головой переправил мяч в дальний угол ворот «Арсенала». Сначала арбитры зафиксировали офсайд, но сработал VAR, и гол засчитали.

В начале второго тайма «Арсенал» продолжил ошибаться. Габриэл в центре поля потерял мяч, его подхватил Холанд, вышел один на один, но Рамсдейл спас «канониров». Через две минуты ошибку в центре поля допустил Эдегор. Мяч снова оказался у Холанда, норвежец по центру дошел почти до штрафной площадки, отпасовал налево на Де Брюйне – и счет стал 3:0.

После этого итог матча стал понятен. При чем, видимо, не только зрителям, но и футболистам, которые почти перестали обострять игру. «Арсенал», конечно, пытался создать хоть какие-то моменты, но получалось это плохо. Гол, который хозяева все же смогли забить в концовке матча, выглядел не совсем логичным – не наиграл «Арсенал» даже на один результативный удар.

Последнее слово в поединке осталось за хозяевами. На последней компенсированной минуте наконец-то смог отличиться Холанд, который, кстати, незадолго до этого распустил волосы. Похоже, на фарт.

twitter.com/mancity

Александр Зинченко провел на поле весь матч. В первом тайме украинец был вовсе незаметным. Во второй половине встречи он отметился несколькими передачами в атаке и однажды пробил по воротам.

Победа в очной встрече с главным конкурентом сделала «Манчестер Сити» фаворитом на финишной прямой, на которую уже выходит АПЛ. Отставание от «канониров» сократилось до двух очков, при этом действующий чемпион имеет две игры в запасе. Шансы на чемпионство «Арсенала» теперь под большим вопросом. Команда имела солидное преимущество в очках, на всего за четыре тура растеряла его. Хотя казалось, что в этом сезоне «канониры» готовы биться до конца. Но с таким уровнем игры как сегодня это невозможно.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

Манчестер Сити - Арсенал - 4:1

Де Брюйне (7, 55), Стоунз (45+1), Холанд (90+5) - Холдинг (86).

Диаш (45+5), Грилиш (76), Родри (88) - Парти (76).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Де Брюйне (Альварес, 81), Гюндоган (Марез, 71), Бернарду Силва, Грилиш (Фоден, 87), Холанд.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Холдинг, Зинченко, Парти, Джака (Жоржиньйо, 60), Эдегор (Смит-Роу, 72), Сака (Нелсон, 81), Мартинелли (Троссар, 60), Жезус (Нкетиа, 81).

Арбитр: Майкл Оливер.

Стадион: «Этихад».

МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА