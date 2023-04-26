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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
26.04.2023 22:00 – FT 4 : 1
Арсенал
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Англия
26 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:12
2871
17

Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал

МанСити выиграл девятый из последних десяти матчей чемпионата Англии

26 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 27 апреля 2023, 01:12
2871
17
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
twitter.com/mancity

С самого начала матча действующие чемпионы четко дали понять, что вышли на игру с запредельным настроем. За три минуты хозяева организовали два опасных момента у ворот Рамсдейла, в одном из которых он неудачно сыграл на перехвате, что едва не привело к голу.

Уже на 7-й минуте «МанСити» открыл счет. Стоунз отдал длинную передачу в центр поля на Холанда, тот отпасовал дальше на Де Брюйне, который в окружении нескольких игроков «Арсенала» точно пробил из-за пределов штрафной в ближний угол ворот Рамсдейла.

Поведя в счете, хозяева немного сбавили обороты. Игроки «Арсенала» взяли мяч под контроль, правда, зачастую владели им на своей половине поля. Подопечные Гвардиолы активно защищались, при этом они очень грамотно использовали малейшие ошибки соперника, чтобы организовать свои быстрые атаки. Особенно это было заметно, когда «Арсенал» шел в прессинг на чужой половине поля. Стоило кому-то из «канониров» недоработать, хозяева сразу же длинной или средней передачей оставляли не у дел больше половины игроков «Арсенала».

Самыми активными и опасными в составе «МанСити» были Де Брюйне и Холанд. Они практически вдвоем разрывали оборону гостей и создавали опасные моменты. У Холанда, который более чем легко разбирался с оппонентами, было несколько хороших возможностей для взятия ворот, но хозяев спасал Рамсдейл.

twitter.com/Arsenal

«Арсенал» в первом тайме выглядел беспомощным: в защите игроки вчистую проигрывали в скорости своим оппонентам, в атаке не могли дойти до ворот Эдерсона. Логичным воплощением преимущества «МанСити» стал второй гол, забитый на последних минутах: Де Брюйне навесил со штрафного, Стоунз головой переправил мяч в дальний угол ворот «Арсенала». Сначала арбитры зафиксировали офсайд, но сработал VAR, и гол засчитали.

В начале второго тайма «Арсенал» продолжил ошибаться. Габриэл в центре поля потерял мяч, его подхватил Холанд, вышел один на один, но Рамсдейл спас «канониров». Через две минуты ошибку в центре поля допустил Эдегор. Мяч снова оказался у Холанда, норвежец по центру дошел почти до штрафной площадки, отпасовал налево на Де Брюйне – и счет стал 3:0.

После этого итог матча стал понятен. При чем, видимо, не только зрителям, но и футболистам, которые почти перестали обострять игру. «Арсенал», конечно, пытался создать хоть какие-то моменты, но получалось это плохо. Гол, который хозяева все же смогли забить в концовке матча, выглядел не совсем логичным – не наиграл «Арсенал» даже на один результативный удар.

Последнее слово в поединке осталось за хозяевами. На последней компенсированной минуте наконец-то смог отличиться Холанд, который, кстати, незадолго до этого распустил волосы. Похоже, на фарт.

twitter.com/mancity

Александр Зинченко провел на поле весь матч. В первом тайме украинец был вовсе незаметным. Во второй половине встречи он отметился несколькими передачами в атаке и однажды пробил по воротам.

Победа в очной встрече с главным конкурентом сделала «Манчестер Сити» фаворитом на финишной прямой, на которую уже выходит АПЛ. Отставание от «канониров» сократилось до двух очков, при этом действующий чемпион имеет две игры в запасе. Шансы на чемпионство «Арсенала» теперь под большим вопросом. Команда имела солидное преимущество в очках, на всего за четыре тура растеряла его. Хотя казалось, что в этом сезоне «канониры» готовы биться до конца. Но с таким уровнем игры как сегодня это невозможно.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

Манчестер Сити - Арсенал - 4:1

Де Брюйне (7, 55), Стоунз (45+1), Холанд (90+5) - Холдинг (86).

Диаш (45+5), Грилиш (76), Родри (88) - Парти (76).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Де Брюйне (Альварес, 81), Гюндоган (Марез, 71), Бернарду Силва, Грилиш (Фоден, 87), Холанд.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Холдинг, Зинченко, Парти, Джака (Жоржиньйо, 60), Эдегор (Смит-Роу, 72), Сака (Нелсон, 81), Мартинелли (Троссар, 60), Жезус (Нкетиа, 81).

Арбитр: Майкл Оливер.

Стадион: «Этихад».

МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Роб Холдинг (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Віталій Яценко
Але який гол перший забив Кевін. У цьому моменті прекрасно все. І гра Холанда, і те як Де Брюйне вирішив момент, без зайвих рухів, на швидкості, все зроблено тоді, коли це було оптимально для голу. Гол для справжніх гурманів інтелектуального футболу і футбольної майстерності топ рівня.
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+6
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Макс Максов
Це остаточне прощавай! Можливому чемпіонству Арсенала...
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+6
igor shmuylo
Тут и сказочке конец, а кто смотрел молодец.чемпиоство закончилось .  Проиграли иза свох ошибок . С такой игрой  чемп.англии не выграть .
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+4
Yura Voller
Коли розпустив коси то на фарт)
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+4
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EGOS
арсеналу щоб стати чемпіоном треба навчитися перемагати або грати на утримання хоча б, з мансіті, артета мав би над цим працювати, а так, -  відколи в арсеналі працює, - всі поразки в іграх з мс...він неначе тупуватий трохи...сьогоднішня гра, - під копірку домашньої гри арсенала з мс, навіть рахунок подібний...можна було хоча б спробувати зіграти від глухої оборони на контрах одну гру, я розумію є стиль команди і таке інше, але і має бути тактична гнучкість, раз під той стиль не можете гравців топових купити...реально, фани арса, - самі нещасні люди в англії певно, кожен сезон є проблиски, а стабільності вже років 15 нема...
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+3
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Andr88
Все равно молодцы .Чувствовалось что не дотянут до золота но постоянно была интрига 
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+3
Tasha19
В АПЛ все стає на свої місця. Ну і Ман Сіті має і ЛЧ виграти. 
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+3
Andr88
Ещё когда был отрыв 8 очков и всех выносили сказал Пол Персон что Арсенал не будет чемпионом 
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+2
bzzzzzz
Арсенал сильно перехваливают. Им еще рано с МанСити тягаться. Еще работать и работать, если они не хотят стать командой одного сезона.
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+2
Nordenus
Чуда не случилось, результат ожидаемый. Арсенал в первой половине сезона тащил на эмоциях, но играть так весь сезон нереально. Команда молодая и не зрелая, пока что. Состав хороший, наберутся опыта и смогут бороться за титул в следующих сезонах, надо только некоторые позиции усилить другими футболистами.
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+1
antt
Ну яка команда що бореться за чемпіонтсво втрачає шість очок за три матчі, ще й перед вирішальною грою. Реально якби все було задумано, чи там уже мандраж почався чи невіра у свої сили перед грою з прямими конкурентами. Якби втратили замість 6 - два очки, тобто лише на одну нічию спромоглися, могли б тут і програвати що очікувано. І була б рівність очок за втраченими. І Сіті треба було дві гри додаткові грати на перемогу а так. Що є то є. Дуже погано для Арсенала. Відставання на 4 очки.
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0
Виктор Войцеховский
Да все было понятно еще неделю назад. В такой форме 0-2 за радость было бы. К сожалению.
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0
Andr88
Великаны забили второй гол Барселоне 
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0
Троянец
У бабки Ванги remarka праздник из 1000 прогнозов  сегодня у него первый совпал и то на 90+5
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-4
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