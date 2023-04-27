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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
26.04.2023 22:00 – FT 4 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 00:34
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0

Манчестер Сити – Арсенал – 4:1. Дубль Де Брюйне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального матча 33-го тура чемпионата Англии

27 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 00:34
293
0
Манчестер Сити – Арсенал – 4:1. Дубль Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды провели на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

Кевин де Брюйне оформил дубль, дважды использовав ассистов от Эрлинга Холанда. Также забил Джон Стоунз. Гол престижа у гостей в конце игры записал в свой актив Роб Холдинг. Неудержимый Эрлинг Холанд забил на 90+5-й минуте.

Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч за канониров.

Теперь в турнирной таблице канониры опережают соперника всего на 2 очка (75 против 73), но горожане имеют целых две игры в запасе. Чемпионская гонка продолжается!

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Манчестер Сити – Арсенал – 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+2, Холанд, 90+4 – Холдинг, 86.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Роб Холдинг (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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