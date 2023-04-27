В среду, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1).

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Команды провели на стадионе «Этихад» ключевой матч в борьбе за титул в АПЛ.

Кевин де Брюйне оформил дубль, дважды использовав ассистов от Эрлинга Холанда. Также забил Джон Стоунз. Гол престижа у гостей в конце игры записал в свой актив Роб Холдинг. Неудержимый Эрлинг Холанд забил на 90+5-й минуте.

Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч за канониров.

Теперь в турнирной таблице канониры опережают соперника всего на 2 очка (75 против 73), но горожане имеют целых две игры в запасе. Чемпионская гонка продолжается!

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Манчестер Сити – Арсенал – 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+2, Холанд, 90+4 – Холдинг, 86.

Видеообзор матча