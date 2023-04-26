В среду, 26 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч тридцать третьего тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити



Чемпионская гонка в Англии, собственно, как и сам текущий сезон местной Премьер-лиги, постепенно близится к завершению. На заветный титул на данный момент претендуют только две команды: его действующий обладатель, «Манчестер Сити», и лондонский «Арсенал», которых в турнирной таблице разделяют всего пять баллов в пользу последних. Вот только есть один небольшой и очень важный нюанс – предстоящая очная встреча «горожан» и «канониров» пройдет по графику, а вот две игры, против «Вест Хэма» и «Брайтона», в запасе у футболистов Хосепа Гвардиолы никуда не денутся. Даже тем болельщикам, которые не особо следят за событиями в футбольной Англии, очевидны расклады в такой ситуации.

«Манчестер Сити» необходимо обыгрывать прямых конкурентов. Задача на предстоящую игру для хозяев сформулирована достаточно просто, но решить ее будет также сложно, как и забраться на первую строчку по ходу этого изнурительного футбольного года. Для достижения заветной цели у «горожан» есть все: уверенность на фоне почти трех месяцев без поражений (16 игр) во всех турнирах, недавний выход в финал Кубка Англии по итогу встречи с «Шеффилд Юнайтед» (3:0), выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА после битвы против мюнхенской «Баварии», а также звездный состав во главе с гениальным испанским специалистом и имеющим в атаке сумасшедшего бомбардира Эрлинга Холанда. Что и говорить, если в последних восьми матчах «Сити» лишь раз забил меньше трех голов за игру.

Арсенал



И пока основной конкурент по чемпионской гонке уверенно подходит к решающему матчу сезона, лондонский «Арсенал», мягко говоря, не в оптимальной форме. Команда Микеля Артеты махнула рукой на возможность завоевать главный трофей Лиги Европы УЕФА, а по ходу сезона еще и отбросила от себя пару внутренних Кубков. Все было поставлено на победу в чемпионате, но в последних трех встречах «канониры» были не похожи сами на себя. Трижды подряд сыграть вничью в условиях конкуренции такого уровня напряжения – смерти подобно, и уж тем более вызывает вопросы к команде то, как именно эти исходы встреч против «Ливерпуля», «Вест Хэма» (дважды по 2:2) и «Саутгемптона» (3:3) были получены.

В контексте первых двух матчей «Арсенал» получал преимущество в два мяча в начале игр, но затем с треском проваливался и попросту дарил очки соперникам и, соответственно, играл в поддавки с преследователями из Манчестера. Во встрече против «святых» дело обстояло несколько иначе – команда Артеты горела со счетом 1:3 вплоть до последних минут, но героическими усилиями сумела спасти хотя бы один балл, а не вовсе проиграть. Наверное, этот камбэк и есть та последняя соломинка на поверхности океана проблем, за которую стараются ухватиться болельщики клуба. Может ли «Арсенал» удивить? Очевидно, что да. Но для этого необходимо переломить главную тенденцию матчей против «Манчестер Сити» – выиграть в чемпионате впервые за, внимание, 7,5 лет. Артета, к слову, тогда еще был игроком «канониров», но пропустил матч из-за травмы, а потом повесил бутсы на гвоздь.

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Эдерсон – Лапорт, Диаш, Аканжи – Родри, Стоунз – Грилиш, де Брюйне, Гюндоган, Марез – Холанд.

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Габриэль, Холдинг, Вайт – Парти, Джака – Мартинелли, Эдегор, Сака – Жезус.

Не сыграют: Аке – Эльнени, Салиба, Томиясу.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева подтвердят претензии на чемпионский титул. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-1) с коэффициентом 1.96.

26 апреля, среда