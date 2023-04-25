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Англия
25 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 25 апреля 2023, 20:17
487
0

Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляция главного матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

25 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 25 апреля 2023, 20:17
487
0
Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча

В среду, 26 апреля, состоится центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона «Этихад» встретятся два претендента на звание чемпиона – «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет центральный матч не только тура, но и всего чемпионата. Именно его результат определит, кто будет фаворитом на финишной прямой.

«Манчестер Сити» подходит к решающему противостоянию с серией из шести побед к ряду. «Арсенал» в последних турах забуксовал, сыграв трижды подряд вничью. В результате лондонский клуб растерял свое значительное преимущество над конкурентом. У «Арсенала» сейчас – 75 очков после 32 матчей, у «Манчестер Сити» - 70 зачетных баллов после 30 матчей. Если считать потерянные очки, то «Арсенал» уже лишился лидерства.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Английская Премьер-лига текстовая трансляция Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал
Источник Sport.ua
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