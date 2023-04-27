ГВАРДИОЛА: «Судьба титула Премьер-лиги – в наших руках»

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге:

«У нас всегда была невероятная атакующая угроза. А связь между Эрлингом Холандом и Кевином де Брюйне просто невероятная. В этом матче мы старались максимально использовать это.

Кевин всегда остро атакует и чувствует, что может добиться большего, он движется позади Гранита Джаки или Томаса Парти и имеет больше свободы. Это очень опасно для соперников. Угроза от Эрлинга и Кевина очень важна. Кевин – мастер голевых передач. Независимо от того, играет Эрлинг или нет. Эрлинг забивает голы и с Кевином, и без него. А вместе они очень опасны.

Мы не можем терять концентрацию. Теперь все в наших руках. Следующие три игры определят, сможем ли мы сделать то, что хотим. Реальность такова, что мы все еще позади «Арсенала». Нам будет нелегко, но игра за игрой, и мы видим, что происходит. Когда это в наших руках, мы должны использовать это.

Опыт игроков, знающих, что нужно для победы на последних этапах сезона, окажется решающим. Игроки знают, что цель близка, и нам нужно побеждать, чтобы продолжать борьбу. Это менталитет, при котором нет другого выбора, кроме как побеждать. И это лучший менталитет для игры. Футболисты показали, что выходят на каждый матч, пытаясь победить».

Команда Гвардиолы, обыграв лидера на стадионе «Этихад», теперь отстает от соперника на два очка (73 против 75) с двумя играми в запасе.

У «Манчестер Сити» осталось 7 матчей, начиная с воскресной игры с «Фулхэмом» и заканчивая домашними играми с «Вест Хэмом» и «Лидсом».

«Манчестер Сити», по-прежнему, находится на пути к треблу – титулам в Премьер-лиге, Кубке Англии, Лиге чемпионов.