Клуб, принадлежащий известному актеру, пробился в 4-й дивизион Англии

Клуб «Рексхэм», принадлежащий известному актеру Райану Рейнольдсу, пробился в 4-й дивизион Англии.

Валлийская команда выиграла у клуба «Борэм Вуд» (3:1), заодно обеспечив себе первое место в 5-м дивизионе и путевку в 4-й.

Долгих 15 лет клуб не мог выполнить эту сложную задачу. Наконец-то «Рексхэм», набравший 110 очков в 45 матчах, вернулся в профессиональную лигу.

Актер Голливуда и совладелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс на радостях сказал: «Я испытываю эмоции между смехом и слезами. Этот город и этот вид спорта – самые романтические на Земле. Видеть радость на лицах игроков и болельщиков на стадионе – в этом чем суть. Все, что у меня есть, пахнет шампанским, пивом и травой. Спасибо, «Рексхэм».

