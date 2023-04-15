Фиаско Костюк, успех Аль-Айна с Ребровым и Ярмоленко, ничья Динамо и Руха
Главные новости за 14 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 апреля.
1А. Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
«Рух» впервые забил гол в матчах с «Динамо»
1Б. Фирменный счет. Колос минимально обыграл Ингулец в Киеве
Футболистам Сергея Ковальца снова не удалось поддержать надлежащий темп на фоне удачного начала года
1В. Юбилеи Миная и Шарана. Закарпатцы дома обыграли Кривбасс
Противостояние команд решил быстрый гол Вишневского
2А. Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Марта не смогла навязать борьбу Маркете, поединок завершился в двух сетах
2Б. Украина – Чехия – 0:2. Завацкая в борьбе уступила 12-й ракетке Крейчиковой
Катарина не смогла сравнять счет в матчевой встрече, игра завершилась в двух сетах
2В. Марта КОСТЮК: «Буду выкладываться на 100%, чтобы принести очки команде»
Украинская теннисистка дала эксклюзивное интервью для Sport.ua
3А. Аль-Айн пробился в финал Кубка ОАЭ, Ярмоленко поучаствовал в забитом мяче
Команда Сергея Реброва добыла тяжелую победу, играя большую часть матча в меньшинстве
3Б. ВИДЕО. Ярмоленко курьезно поучаствовал в голе в полуфинале Кубка ОАЭ
Главное, что его команда сумела забить в этом моменте
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
Эту информацию озвучил нынешний клуб эквадорского хавбека «ЛДУ Кито»
4Б. ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
За Тете летом, вероятно, развернется битва между топ-клубами
5. Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Так правда ли, что нигериец покинет «Динамо» по завершении сезона?
6. Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Заместитель Министра молодежи и спорта Украины заявил, что решение будет принимать УАФ
7. Романчук завоевал для Украины еще одну лицензию на ОИ-2024 в плавании
В плавании Украина имеет уже три олимпийскую лицензии на Игры в Париже
8. Напряженная игра. Мотор завершил вничью сложный матч Второй Бундеслиги
Матч против команды «Констанц» завершился со счетом 31:31
9А. Джойс и Чжилей поборются за шанс выйти на Усика. У китайца минимум шансов
Трудно представить, что Чжан может противопоставить британцу
9Б. ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
Бой за временный титул WBO состоится 15 апреля в Лондоне
10. Восемь главных событий регулярного сезона НХЛ
Блогер Sport.ua Игорь Яслик подводит итоги регулярного чемпионата НХЛ
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