Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фирменный счет. Колос минимально обыграл Ингулец в Киеве
Чемпионат Украины
Ингулец
14.04.2023 14:00 – FT 0 : 1
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 15:58 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:47
423
1

Фирменный счет. Колос минимально обыграл Ингулец в Киеве

Футболистам Сергея Ковальца снова не удалось поддержать надлежащий темп на фоне удачного начала года

14 апреля 2023, 15:58 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:47
423
1
Фирменный счет. Колос минимально обыграл Ингулец в Киеве
УПЛ

​Двадцать первый тур украинской Премьер-лиги организаторы соревнований решили сделать особенным из-за грядущего празднования Пасхи. Сразу три матча в пятницу происходили ради того, чтобы хоть чуть-чуть разгрузить выходные для наших болельщиков и непосредственно причастных к футбольным событиям, поэтому сразу после увлекательных еврокубковых баталий мы могли окунуться в события очередного уик-энда национального первенства.

Среди прочего, интересовала нас встреча между петровским «Ингульцом» и ковалевским «Колосом», которую уже успели назвать «деревенским» дерби. И оно в рамках второго круга действительно должно было проходить в селе Петрово, однако по неочевидным причинам отчетную игру перенесли в Киев буквально за сутки до ее начала, что определенным образом навредило атмосфере принципиального противостояния. А вот что точно осталось в силе, так это дистанция между командами в середине турнирной таблицы, которая составляла пять очков в пользу гостей.

Этот матч для команды Сергея Ковальца не задался с самого начала – еще до стартового свистка пришлось срочно производить замену в стартовом составе из-за повреждения Ченбая, которого с первых минут заменял Кучеренко. Это решение сместило Смолякова на левый фланг, но концептуальный замысел «казаков» был иным, а быстро перестроиться перед изменившиеся условия футболисты из Петрового не сумели.

Как результат, мы получили посредственного качества футбол в первом тайме, потому что «Колос» выбрал сдержанный вариант тактики и вообще не спешил наступать на чужие ворота. При спокойном футболе с обеих сторон мы почти не видели оснований для возникновения голевых моментов. Как вдруг, на 41 минуте угловой на левом фланге от Мякушко Лысенко с ближней штанги перевел на дальнюю, а Милько направил мяч в пустые ворота. Таким образом, первый тайм завершился победой «колосков» без особых надежд для хозяев на улучшение собственного положения.

Ковалец должен что-то с этим делать. В итоге, мы увидели тройную замену, которая должна изменить ход противостояния, а вместо этого лишь немного оживила игру «Ингульца» у центральной линии. Мяч только при исключительных обстоятельствах доходил до владений Волынца, и, преимущественно, работы вратарь сборной Украины не имел. Даже эмоций борьбы не имели команды после перерыва, поэтому счет так и не претерпел изменений.

В следующем туре петровский «Ингулец» будет играть дома против львовского «Руха», а ковалевский «Колос» будет принимать луганскую «Зарю».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Ингулец» – «Колос» - 0:1

Милько, 41

Марусич, 90+1 – Кравченко, 62, Велетень, 86

«Ингулец»: Паламарчук – Кучеренко (Одарюк, 46), Смоляков, Поспелов, Ковалев, Сидоренко (Нагиев, 46) – Клименко, Кухарук (Запорожец, 71), Козыренко (Резепов, 65), Головкин – Кравчук (Марусич, 46).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Гончаренко, Кравченко – Милько – Мякушко, Смирный, Ориховский (Болбат, 73), Ильин (Велетень, 85) – Лысенко (Безбородько, 52, Попов, 84).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).

Удары (в створ): 6 (1) – 10 (5)
Угловые: 4 – 4.

ИНГУЛЕЦ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Как будто Кривбасс перешел кому-то дорогу. Нас не любят»
Первая лига. ЛНЗ обыграл Эпицентр
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Ингулец - Колос
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
Футбол | 14 апреля 2023, 13:24 4
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы

Экс-наставник сборной Украины по футболу опубликовал соответствующее фото в своем Instagram

Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Футбол | 14 апреля 2023, 15:00 0
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором

Так правда ли, что нигериец покинет «Динамо» по завершении сезона?

Ливерпуль готовит огромную сумму на лидера Наполи
Футбол | 14.04.2023, 10:29
Ливерпуль готовит огромную сумму на лидера Наполи
Ливерпуль готовит огромную сумму на лидера Наполи
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Футбол | 14.04.2023, 10:53
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Теннис | 14.04.2023, 12:48
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Тут другое. Проклятие своего поля. При Зеленском ни одна команда не смогла выиграть у соперника дома.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
12.04.2023, 21:05 4
Футбол
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
13.04.2023, 17:40 17
Теннис
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
13.04.2023, 23:59 5
Футбол
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
12.04.2023, 20:28 3
Теннис
Женская сборная Украины по спортивной гимнастике осталась за бортом ЧМ-2023
Женская сборная Украины по спортивной гимнастике осталась за бортом ЧМ-2023
13.04.2023, 08:12 1
Другие виды
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
13.04.2023, 12:07
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
14.04.2023, 05:55 6
Хоккей
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
12.04.2023, 22:12 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности