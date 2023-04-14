Фирменный счет. Колос минимально обыграл Ингулец в Киеве

​Двадцать первый тур украинской Премьер-лиги организаторы соревнований решили сделать особенным из-за грядущего празднования Пасхи. Сразу три матча в пятницу происходили ради того, чтобы хоть чуть-чуть разгрузить выходные для наших болельщиков и непосредственно причастных к футбольным событиям, поэтому сразу после увлекательных еврокубковых баталий мы могли окунуться в события очередного уик-энда национального первенства.

Среди прочего, интересовала нас встреча между петровским «Ингульцом» и ковалевским «Колосом», которую уже успели назвать «деревенским» дерби. И оно в рамках второго круга действительно должно было проходить в селе Петрово, однако по неочевидным причинам отчетную игру перенесли в Киев буквально за сутки до ее начала, что определенным образом навредило атмосфере принципиального противостояния. А вот что точно осталось в силе, так это дистанция между командами в середине турнирной таблицы, которая составляла пять очков в пользу гостей.

Этот матч для команды Сергея Ковальца не задался с самого начала – еще до стартового свистка пришлось срочно производить замену в стартовом составе из-за повреждения Ченбая, которого с первых минут заменял Кучеренко. Это решение сместило Смолякова на левый фланг, но концептуальный замысел «казаков» был иным, а быстро перестроиться перед изменившиеся условия футболисты из Петрового не сумели.

Как результат, мы получили посредственного качества футбол в первом тайме, потому что «Колос» выбрал сдержанный вариант тактики и вообще не спешил наступать на чужие ворота. При спокойном футболе с обеих сторон мы почти не видели оснований для возникновения голевых моментов. Как вдруг, на 41 минуте угловой на левом фланге от Мякушко Лысенко с ближней штанги перевел на дальнюю, а Милько направил мяч в пустые ворота. Таким образом, первый тайм завершился победой «колосков» без особых надежд для хозяев на улучшение собственного положения.

Ковалец должен что-то с этим делать. В итоге, мы увидели тройную замену, которая должна изменить ход противостояния, а вместо этого лишь немного оживила игру «Ингульца» у центральной линии. Мяч только при исключительных обстоятельствах доходил до владений Волынца, и, преимущественно, работы вратарь сборной Украины не имел. Даже эмоций борьбы не имели команды после перерыва, поэтому счет так и не претерпел изменений.

В следующем туре петровский «Ингулец» будет играть дома против львовского «Руха», а ковалевский «Колос» будет принимать луганскую «Зарю».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Ингулец» – «Колос» - 0:1

Милько, 41

Марусич, 90+1 – Кравченко, 62, Велетень, 86

«Ингулец»: Паламарчук – Кучеренко (Одарюк, 46), Смоляков, Поспелов, Ковалев, Сидоренко (Нагиев, 46) – Клименко, Кухарук (Запорожец, 71), Козыренко (Резепов, 65), Головкин – Кравчук (Марусич, 46).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Гончаренко, Кравченко – Милько – Мякушко, Смирный, Ориховский (Болбат, 73), Ильин (Велетень, 85) – Лысенко (Безбородько, 52, Попов, 84).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).

Удары (в створ): 6 (1) – 10 (5)

Угловые: 4 – 4.

ИНГУЛЕЦ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C