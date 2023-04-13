В пятницу, 14 апреля, «Ингулец» сыграет домашний матч 21-го тура УПЛ против «Колоса». На своем поле петровцы еще ни разу не праздновали победу над ковалевцами. Плотность команд в середине турнирной таблицы, где находятся оба соперника, дает дополнительную интригу матча.

Ингулец

Петровцы в прошлом туре потерпели минимальное поражение от «Ворсклы». «К сожалению, мы не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были. Но эта игра уже кончилась, у нас еще много матчей. Готовимся к следующим футбольным баталиям, которые ждут нас впереди», - отметил после встречи наставник петровской команды. При Сергее Ковальце петровцы еще ни разу не играли вничью – три победы и два поражения. И вообще безничейная клубная рекордная серия «Ингульца» с 24 октября прошлого года продолжается в чемпионате 12 игр: по 6 побед и поражений.

Петровцы на своем поле показывают результативный футбол. Домашняя голевая клубная рекордная серия «Ингульца» продолжается 6 игр – 7 голов. В пятницу будет уже 90-й матч Сергея Ковальца у руля разных клубов УПЛ, в котором его подопечные могут одержать 20-ю победу. Из-за перебора желтых карточек не сможет выйти на поле стадиона «Ингулец» один из основных игроков Александр Козак.

Колос

Ковалевцы отправятся на матч с приподнятым настроением, ведь в прошлом туре разгромили «Металлист 1925» со счетом 3:0. Как заметил после этой игры главный тренер ковалевцев Ярослав Вишняк: «Забили три гола, а такое с нами не часто случается».

«Колос» не пропускает голов в чемпионате на протяжении 261-й минуты, а в гостях – 210 минут. Кстати, вратарь Евгений Волынец с начала чемпионата выступает без замен. Не удивительно, что появилась информация об интересе к голкиперу со стороны киевского «Динамо». Из-за дисквалификации пропустит игру ветеран «Колоса» Андрей Богданов.

Статистика встреч

«Ингулец» и «Колос» ранее в УПЛ провели всего четыре игры, в которых трижды были зафиксированы ничьи и одна победа на стороне ковалевцев. Последний раз «Ингулец» принимал «Колос» 18 сентября прошлого года и уступил со счетом 0:2. В составе гостей отличились Александр Черноморец и Вячеслав Чурко. Матч первого круга текущего чемпионата завершился ничьей – 0:0.

Прогноз на противостояние

Три победы в 2023 году улучшили турнирное положение петровцев. Но опасная зона еще маячит, поэтому «Ингулец» попытается завоевать полноценные три очка и тем самым уменьшить отрыв от «Колоса». Нашим прогнозом будет минимальная победа «желто-красных».

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Поспелов, Клименко, Кухарук, Одарюк, Головкин, Марусич.

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Мякушко, Смирный, Ориховский, Ильин, Лысенко.

14 апреля, пятница