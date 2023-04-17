Сергей КОВАЛЕЦ: «Пропускаем легкие мячи со стандартов»
Наставник «Ингульца» – о поражении от «Колоса»
Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение от «Колоса» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
«Пропускаем легкие мячи со стандартов, не можем забить создавая моменты. Но игроки старались, хотели сравнять и победить.
Поздравляем «Колос» с победой, а у нас впереди много матчей, в которых мы можем проявить характер, показать умную игру и добиваться позитивного результата.
Поздравляю страну с наступающим праздником Пасхи. Благодарю ВСУ за возможность играть в футбол. Хочется, чтобы наша победа пришла как можно быстрее», - сказал Ковалец.
События матча
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