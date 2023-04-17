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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Пропускаем легкие мячи со стандартов»
Чемпионат Украины
Ингулец
14.04.2023 14:00 – FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 03:21 | Обновлено 17 апреля 2023, 04:10
37
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Пропускаем легкие мячи со стандартов»

Наставник «Ингульца» – о поражении от «Колоса»

17 апреля 2023, 03:21 | Обновлено 17 апреля 2023, 04:10
37
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Пропускаем легкие мячи со стандартов»
ФК Динамо Киев. Сергей Ковалец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение от «Колоса» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Пропускаем легкие мячи со стандартов, не можем забить создавая моменты. Но игроки старались, хотели сравнять и победить.

Поздравляем «Колос» с победой, а у нас впереди много матчей, в которых мы можем проявить характер, показать умную игру и добиваться позитивного результата.

Поздравляю страну с наступающим праздником Пасхи. Благодарю ВСУ за возможность играть в футбол. Хочется, чтобы наша победа пришла как можно быстрее», - сказал Ковалец.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
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Сергей Ковалец Ингулец - Колос Ингулец Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Ингулец
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