Сергей КОВАЛЕЦ: «Пропускаем легкие мячи со стандартов»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение от «Колоса» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Пропускаем легкие мячи со стандартов, не можем забить создавая моменты. Но игроки старались, хотели сравнять и победить.

Поздравляем «Колос» с победой, а у нас впереди много матчей, в которых мы можем проявить характер, показать умную игру и добиваться позитивного результата.

Поздравляю страну с наступающим праздником Пасхи. Благодарю ВСУ за возможность играть в футбол. Хочется, чтобы наша победа пришла как можно быстрее», - сказал Ковалец.